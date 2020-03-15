【新冠肺炎】意甲再增確診球員　森多利亞添兩將　華荷域IG談病況

意大利的新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）確診數連日暴增，目前已突破2萬感染、近1500人死亡，全國進入封鎖狀態，而意甲亦再有球員確診。

意甲3間球會祖雲達斯、森多利亞及費倫天拿都有球員確診，森多利亞更成重災區，昨日再增兩員感染，分別是意大利中場法比奧迪派利（Fabio Depaoli）及波蘭後衛比列薩尼斯基（Bartosz Bereszynski），令「森多利亞家族」增至7人。

費倫天拿在謝文比薛拿（German Pezzella）及柏德列古度尼（Patrick Cutrone）染病後，亦增至3名球員確診。至今，意甲的確診球員數已增至11人，成為歐洲五大聯賽的重災區。

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【武漢肺炎確診運動員】森多利亞中場：法比奧迪派利（左一）。（森多利亞官網）

【武漢肺炎確診運動員】森多利亞後衛：比列薩尼斯基。（森多利亞官網）

早前證實染病的費倫天拿前鋒杜辛華荷域，亦在Instagram透過直播講述發現自己患病的經過。「那時我在家裏小睡，醒來後卻滿身大汗、還發燒」，這位塞爾維亞前鋒說自己當時體溫是攝氏37度，認為問題不大，「就吃了點藥、也通知了球會」。

未料華荷域在同一日夜晚情況急轉直下，「到晚上我的體溫已經上升到39度，就去了醫院，本以為沒大礙，從沒想過情況會這麼差……無論如何，現在我的情況OK，也在好好休息。現在我能做的就是休息，14日之內一切都會過去」，他表示自己不會接觸其他人。

杜辛華荷域戴起口罩及手套，透過IG報平安：「請大家不要擔心，我很好，不會讓病毒阻止我入球！」（@vlahovicdusan/instagram）

武漢肺炎確診知名運動員：