【新冠肺炎】朗尼撰文鬧爆英足總缺領導能力　建議明年初開新球季

「所有在英格蘭的足球員被當作『白老鼠』！」 前英格蘭國家隊隊長朗尼對英格蘭足總作出嚴厲的控訴，他在報章撰文炮轟英國政府及足總對新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）的反應過慢，漠視所有職球員的安全。

英超賽會在上周五（13日）召開緊急會議，與各支球隊商量在疫情下的英超安排，但在會議舉行前，阿仙奴主帥阿迪達及車路士翼鋒赫臣奧杜爾已確診患上武漢肺炎，而不少球會亦有疑似個案。

在緊急會議後，英超賽會與英格蘭聯賽會宣布，英格蘭各個級別聯賽將暫停至4月初。

阿仙奴主帥阿迪達成為英超首人確診武漢肺炎，英超賽會及後決定停賽至4月初。（資料圖片／Getty Images）

疫情下的英國足球（按圖放大）

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停賽決定後知後覺 朗尼：當球員是白老鼠

雖然英超最終決定停賽，但英超的停賽決定比其餘歐洲四大聯賽為慢，現時效力打比郡的前英格蘭國家隊隊長朗尼，在《星期日泰晤士報》撰文，怒轟英格蘭足總反應緩慢，「當阿迪達證實確診時，相信不少球員亦有疑問，為何等到周五才作決定？為何等到阿迪達確診才作出正確決定？當他們決定停賽前，在英格蘭的球員就像『白老鼠』，在武漢肺炎的疫情下進行實驗一樣。」

英格蘭足總的停賽決定緩慢，對一眾英格蘭的職球員人心惶惶，朗尼同時斥責英國政府及英格蘭足總缺乏領導能力，「世界各地的不同體育項目因疫情延期或取消，英足總宣布停賽前，不少在英格蘭的球員、職員及其家人均十分擔憂。若果我在不安全的情況下出賽，我的家人因我而受感染的話，我將不能原諒英格蘭足總。」

現時效力打比郡的朗尼，以報章專欄中鬧爆英格蘭足總。（資料圖片／Getty Images）

朗尼強調，疫情消散後十分樂意繼續賽季，並建議在下季初開季，「當疫情完結後，我們當然十分樂意延續賽季，即使在9月才完季亦不是問題，因為這是我們作為職業球員的責任，但必須在安全的情況下才可繼續賽事。另外，2022年卡塔爾世界盃在年底舉行，若果英格蘭聯賽在明年初開季，亦絕對不成問題。」

已確診患武漢肺炎的運動員（按圖放大）