【新冠肺炎】英超暫停球星在家「工作」　占士米拿別出心裁呃like

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）蔓延歐洲大陸，各大聯賽暫停，慣了周六、日捱夜的球迷們，如何打發沒有賽事的周末？ 球員一樣寂寞難耐，沒有比賽不能練習，不少更因為安全起見而居家隔離，不能外出。宅在家中，一些球星在社交網站分享「無球」生活，有一位老牌球星的狀態惹人關注。

英超數家球員傳中隊內有人出現病徵，雖然目前遙遙領先的利物浦未有人「中招」，翼鋒阿歷士張伯倫（Alex OXLADE-CHAMBERLAIN）為安全起見，沒有外出而自我隔離。沒法練習，張伯倫保持「動L」狀態，他的歌手女友Perrie Edwards在Instagram上載片段，與張伯倫在家中「跳番Part」，留言寫上「預防而自我隔離，可以好開心」。Perrie先來一段「moonwalk」，與張伯倫並排站立，隨節奏一步一步踏上3級樓梯，二人「同步率」相當高，動作近乎一致。

扭得好，跳得鬼馬，在張伯倫的家。（Instagram）

張伯倫過得不錯，隊中老大哥占士米拿（James MILNER）倍感安慰，在Twitter「出po」回應。不過，米拿在片中竟把鐵罐中的茶包全部拿出來分類，「喂，張仔，我屋企做家務都好開心呀，我排緊今個星期啲茶包」。米拿其中一個HASHTAG「#notgotthemovestocompete」（沒有那些步法可比拼），於是快鏡處理影片，別出心裁盡現冷面笑匠風格，半天輕鬆獲得7.1萬個讚好。

米拿的球風穩重，球場態度延展至網絡世界，自貼相片往往非常平淡，令他在網民之間與悶蛋（boring）劃上等號。其中2018年世界盃分組賽英格蘭對巴拿馬，他自貼「沖好茶等開波」相片，木無表情，且茶的名字與米拿相同。

Hey @Alex_OxChambo Barrels of laughs here in the Milner household as well - rationing the tea bags for the week👍👍#crazydays#somuchtogetonwith#notgotthemovestocompete pic.twitter.com/WLDAJjyHOc — James Milner (@JamesMilner) March 15, 2020

為何想得出排茶包？只有米拿自己知道。（twitter）

米拿這一幀相，令他深得網民愛戴。（twitter）

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英超暫停至4月3日，能否如預定時間重開，實屬未知之數，望天打卦不如鍛鍊體魄，如曼城前鋒加比爾捷西斯被攝得在街頭踏單車。阿仙奴領隊阿迪達確診新冠肺炎，全隊球員都要居家隔離，前鋒奧巴美揚亦在家中健身，門將賓特尼奴（Bernd LENO）上載的相片則與女友準備「開戰」，叫網民投票選擇誰人勝出大富翁。誤傳「中招」的祖雲達斯前鋒保羅戴巴拿均在家中健身。

星級「街童」加比爾捷西斯的單車技術不錯。（Eamonn and James Clarke）

+ 4 + 3 + 2

疫情橫掃歐洲，曼聯球星波基斯費南迪斯（Bruno Borges FERNANDES）及大衛雷斯（DAVID LUIZ）均出力，宣揚對抗疫症的訊息。

9張相簡述疫情下英超現狀（按圖放大）