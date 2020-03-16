【新冠肺炎】法拉利F1車廠全面停擺　澳洲站未必安排重賽

新冠肺炎（又稱武漢肺炎）侵襲全球，歐洲疫情嚴峻，意大利宣布頒國。F1亦受這個於中國武漢爆發的病毒影響，澳洲、巴林、越南、中國多站賽事需要取消或延期。病毒更使得法拉利於意大利摩德納的車廠全面停擺，對今季影響極大。

新冠肺炎（又稱武漢肺炎）肆虐全球，意大利疫情特別嚴重，已有近25000宗確診，為病毒爆發點中國外第2多確診國家。法拉利本來未有停擺車廠，但周一（16日）宣布新一輪防疫措施，「因供應鏈問題」，全面停擺其跑車工廠及賽車部門到當地時間3月27日。法拉利車廠位於意大利北部城市摩德納，北部為疫情重災區。

法拉利因新冠肺炎（又稱武漢肺炎）影響，車廠需停擺到3月底。（Getty Images）

賽車研發大受影響

法拉利於聲明中表示，「所有非生產線的活動」將會繼續，員工可以在家工作。法拉利行政總裁甘美拿利（Louis Camilleri）於聲明中感激員工於過去一段時間的付出，又稱車廠復工將會變得更強。

不過，這個決定勢必影響到法拉利今季的備戰工作。受病毒影響，F1現時已取消澳洲站，巴林、越南及中國亦都不會如期舉辦，暫時似乎荷蘭站會成為新一季揭幕戰。新冠肺炎（又稱武漢肺炎）已打亂各車隊的研發部署。雖然多支車隊離開澳洲後，都未有回到車廠，更讓員工在家工作14日，但車廠本身的日程未有停下來。科技研發對F1來說是個幕後的戰場，研發速度一日千里，停擺多日對法拉利有一定打擊。

F1研發速度一日千里，工廠停擺勢令法拉利帶來不少影響。（Getty Images）

有消息指F1今季不會補辦澳洲站賽事。（Getty Images）

另外，有報道指今季或是不會補辦澳洲站。雖然澳洲站主辦單位已表態「never say never」，認為有可能於今年較後時間再辦比賽，但有報道指從經濟及物流角度看，補辦澳洲站有點不切實際，澳洲維多利亞州政府為辦這場半街道賽事，每年都要交出逾6000萬美元，再加上這場歐洲大陸以外的比賽，物資運送需時，使得補辦比賽有一定難度。

雖然F1高層布朗（Ross Brawn）表示有可能取代今年F1 8月的夏天休季期，讓今次疫情拖累的比賽可於這段時間補辦，但一切仍只是草擬階段，如何及何時補辦比賽仍是未知之數。