【新冠肺炎】魯加尼中招後首度接受訪問　記者女友同樣確診

意甲首名確診患上新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）的球員，效力祖雲達斯的守衛魯加尼，確診後首度接受球會電視訪問表示，並希望以自己的案例讓世人明白現時的疫情。 魯加尼的女朋友在病毒測試後同樣呈陽性反應，但現時未有出現任何症狀。

意大利的新冠肺炎疫情依然未止，確診案例近28000宗，全意甲首宗個案來自祖雲達斯的守衛魯加尼（Daniele Rugani），及後森多利亞及費倫天拿有數名球員確診，意甲隨即宣布停賽至4月初。

魯加尼成為全意甲首名球員確診新冠肺炎。（資料圖片／Getty Images）

已確診新冠肺炎運動員（按圖放大）

+ 21 + 20 + 19

祖雲達斯後衛無病徵確診 國米即停操 隊友自我隔離

持續更新 一文盡覽新冠肺炎襲體壇最新消息

繼魯加尼證實感染肺炎後，早前首度接受祖雲達斯的球會電視訪問，透露自己的身體狀況。該名意大利守衛希望自己的案例可以令世人明白到這病毒的嚴重性，並公開感激外界對他的關心。

「我的身體狀況良好，十分幸運未有出現任何嚴重的症狀，我十分震驚我是全意甲首個確診球員，而我希望我的案例可以令其他人更了解現時疫情的狀況。我同時感到受寵若驚，因為我確診的消息傳出後，迅即收到很多關心我的訊息，衷心感激關心我的每一位，並希望疫情盡早完結。」

魯加尼是首名球員確診，幸好至今未有其他祖雲達斯球員患病，而一眾隊友正接受居家隔離。

魯加尼在確診後首度接受球會電視訪問，指出自己的身體狀況良好。（資料圖片／Getty Images）

魯加尼的體育記者女朋友Michela早前接受測試後，與男友一樣呈陽性反應，她在個人Instagram上發布確診消息，表示未有出現任何病徵，並承諾將好好保重身體。

魯加尼女友索爆圖輯（按圖放大）