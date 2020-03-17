利物浦官網宣布，4月15日舉行的希斯堡慘劇追思會，因為新冠肺炎（又稱武漢肺炎）蔓延到英國需要延期，受害者家屬組織代表Margaret Aspinall希望外界理解決定，並呼籲外界於4.15自行悼念。

利物浦於官網發表聲明，指與受害者家屬組織相議後，同意將追思會押後。今年追思會本屬最後一次，原定於4月15日舉行，組織代表Margaret Aspinall於聲明中表示：「由於近期社會狀況，家屬一致決定押後我們最後一次在晏菲路舉行的追思儀式。我們希望確保大家安全，亦相信（延期）是最正確的決定。」

受害者家屬組織代表Margaret Aspinall呼籲外界自行悼念。（Getty Images）

Margaret Aspinall於聲明中表示，希望可以在近期公布新的舉行日期，又感謝外界理解今次的決定。她又呼籲受害者家屬及利物浦球迷，於4月15自行悼念，「懷念96名死難者以及為受影響的家庭打氣」。原本已經購票的人士可保留門票。

隨英超停擺，希斯堡慘劇追思會亦要延期舉行。（Getty Images）

希斯堡慘劇追思會今年為最後一次舉行。（Getty Images）

希斯堡慘劇於1989年4月15日發生，當時利物浦於足總盃4強對諾定咸森林，於中立場錫周三的希斯堡球場上演。當時數千名球迷湧入閘門，終釀成人踩人慘劇，96人喪生，年紀最小的遇難者只得10歲。

據指意外發生初期，有球迷向警方求助卻換來粗口招待，警方報告更隱瞞事實，令到利物浦球迷成為「肇事者」。到2012年一份獨立調查報告，指警方當時人潮控制不力，又涉嫌更改證人口供，使得英格蘭及威爾斯高等法院下令重查案件，兩年後開庭重審。2016年，法庭裁決球場設計、規劃以至牌照審批都有問題，才是慘劇主因，當值警員被控95項誤殺罪，惟指揮官的控罪不成立。