【新冠肺炎】米基爾解約放棄筍工　炮轟土超無視疫情繼續聯賽

賺錢緊要，還是命仔緊要？前車路士中場約翰米基爾上周六呼籲土超聯賽停擺，但賽會沒有打算暫停聯賽，這名32歲尼日利亞球員決定放棄餘下合約年期的人工，與特拉布宗解約。

英國傳媒報道，米基爾已經與土超球會特拉布宗解約，現為自由身。米基爾去年夏天加盟特拉布宗，簽約兩年。他如今願意放棄餘下一年多的合約人工，與球會即時解約。

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米基爾去年夏天與特拉布宗簽約兩年，但在疫情下，他決定解約，放棄餘下合約年期的人工。（Twitter）

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情全球爆發，土耳其亦有47宗確診個案，1人死亡，但土耳其足總並未暫停土超聯賽，令米基爾相當不滿。在過去周日，特拉布宗主場對巴沙克舒希，上演榜首大戰，兩隊踢成1：1，米基爾列作後備，沒有登場。

米基爾上周六在Instagram呼籲土超暫停，他寫：「生命比起足球重要得多，我不想在這種情況下踢足球，我覺得不舒服。每個人都應該留在家中，與家人及愛人度過這段嚴峻的日子。在這個動盪不安的時間，球季應該取消。」

米基爾呼籲暫停土超

米基爾的話獲得一些前隊友的支持，例如現效加拉塔沙雷的前車路士前鋒法卡奧，他留言：「約翰，你說得對，生命比足球重要。」在過去周日對比錫達斯的土超比賽，法卡奧都有上陣。

另外，車路士名宿杜奧巴亦留言：「這番說話充滿智慧。」

加拉塔沙雷的法卡奧（左）亦認同米基爾的話。（Getty Images）

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