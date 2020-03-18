【新冠肺炎】前皇馬會長持續高燒命危　90年代復興球隊兩捧歐聯

前皇家馬德里會長辛斯（Lorenzo Sanz）發高燒入院，情況嚴重，入住深切治療部，他對新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）病毒測試呈陽性反應。

西班牙《馬卡報》等昨日披露，76歲的辛斯（Lorenzo Sanz）連日發高燒，被緊急送院治理，確診新冠肺炎，現時在深切治療部留醫，情況嚴重。

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辛斯（右）近年與米積杜域合照。（Getty Images）

辛斯在1995年至2000年出任皇馬主席。（Getty Images）

辛斯年輕時踢過波，擔任門將，之後轉戰商界，靠發展房地產置富，他在1985到1995年間出任皇家馬德里總監，到1995年當選皇馬主席，出錢簽入蘇加及米積杜域等星將，帶領皇馬在90年代復興，在1998年時隔32年再次贏得歐聯錦標，之後在2000年再度歐聯封王。不過，同年他不敵佩雷斯，未能續任皇馬主席。

辛斯的皇馬在2000年贏得歐聯冠軍，他賽後與安歷卡擁抱。（Getty Images）

辛斯除了是皇馬前主席，還曾是馬拉加的班主，但他在2010年將馬拉加售予卡塔爾財團。此外，辛斯是前皇馬後衛沙加度的外父。

確診新冠肺炎運動員（按圖放大）：