【新冠肺炎】國際奧委會堅持東京奧運如期舉行　委員質疑不負責任

國際奧委會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）昨日表明，未有計劃押後在7月舉行的東京奧運2020，鼓勵運動員努力訓練，準備奧運。有奧委會委員則不滿他的決定，認為東京奧運如期舉行的話是不負責任。

儘管新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情全球爆發，歐國盃、美洲盃及法網等重要體育賽事都在昨日宣布延期，但國際奧委會主席巴赫卻認為，現階段沒有計劃押後東京奧運。

巴赫說：「國際奧委會全力支持東京奧運2020，而且離賽事揭幕還有4個月時間，現階段不宜作出倉卒的決定。」巴赫與各國奧委會代表開視像會議後發聲明，他續表示：「現時的所有傳聞，反而對奧運有不良影響。國際奧委會鼓勵運動員繼續備戰，以最好的狀態迎接東京奧運。」

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前加拿大冰上曲棍球手韋根海莎則對巴赫的決定感到不滿。（Getty Images）

不過，現任國際奧委會委員、前加拿大冰上曲棍球手韋根海莎（Hayley Wickenheiser）則對巴赫的決定感到不滿，她認為處理疫情的危機比起舉辦奧運更重要，她說：「從運動員的角度，我想像到那種焦慮及傷心。運動員無法訓練，觀眾不能計劃行程，贊助商也做不到活動的計劃。在新冠肺炎疫情下，我覺得國際奧委會堅持奧運如期舉行，是警覺性不足，也是對人類社會不負責任的決定。」