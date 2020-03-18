【新冠肺炎】中甲梅州客家外援確診　港將徐宏傑與全隊齊入隔離營

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）在歐洲快速擴散，多國聯賽球員中招而令比賽停擺，反觀病毒源頭的中國，卻因正值休季及球隊外出集訓，球員一直未有確診個案。不過，內地傳媒今日（18日）報導，指梅州客家外援多利確診新冠肺炎，此子屬香港足球代表隊成員徐宏傑隊友，後者直指全隊已進入隔離營。

內地傳媒今日報導，根據廣州市衛健委官方網站消息，一名居住在梅州的30歲巴西球員確診新冠肺炎。而衛健委官網信息指患者為男性，30歲，巴西籍，本月16日從泰國曼谷乘坐9C6316航班途經廣州白雲國際機場入境，跟梅州客家30歲巴西外援多利（Dorielton Gomes Nascimento）的背景資料相近。

中甲梅州客家30歲巴西外援多利（右），確診新冠肺炎，是中國足壇第一人。（新華社）

有內地記者隨後確認消息，指梅州客家早前到泰國集訓時此子早已發燒，因此返回中國後即被送往醫院，不過隊內其他球員目前情況尚可。2019年加盟梅州的多利，上季代表球隊在中甲上陣27次入9球，他將成為中國足壇首個確診的職業球員，現正於廣州市第八人民醫院隔離治療。

效力梅州客家的港足後衛徐宏傑，證實多利「中招」，指球隊正進行隔離。(資料圖片)

同屬中甲梅州客家一員的港足後衛徐宏傑，回應查詢時也證實多利「中招」，他指球隊正進行隔離，而自己亦已為新冠肺炎進行第一次測試，結果呈陰性。不過他稱：「早幾日才跟他一起食飯，全日都與他在一起，所以還要驗多幾次才清楚。」

確診新冠肺炎運動員