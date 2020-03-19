【新冠肺炎】英格蘭足球4月全停　改例確保英超賽季必須踢完

英超今季命運揭曉，就是必須踢完。 英格蘭足總周四（19日）發表聲明，因應新冠肺炎（又稱武漢肺炎）疫情，暫停賽事到4月30日，意味英格蘭各級聯賽及女子聯賽，最快要到5月才會復賽。英超尚餘9輪賽事，若可如願於5月復賽，或要踢到7月才完成賽季，故英足總放寛「6月1日必須完季」的規定，等同不設限期，總之，必須完成。

英格蘭足總與英超、英格蘭聯賽會（EFL）、女子聯賽、英格蘭職業足球運動員協會（PFA）及聯賽管理協會（LMA）發表聯合聲明，支持歐洲足協（UEFA）的決定，押後2020年歐洲國家盃，為各國聯賽、歐洲盃賽騰出時間，完成賽季。

英足總有規定列明，國內各項聯賽及盃賽都必須於6月1日前完結，惟現時疫情未受控，賽事於限期前完結的機會渺茫。故足總董事會同意無限期押後「死線」，等同不設限期。

英足總修例，意味今季英超不會作廢，並且必須完成球季。（Getty Images）

英格蘭足總等組織上周五宣布停賽至4月3日，但有鑑現時疫情擴散，遂進一步暫停至4月30日。英超最快要到5月才會復賽，首個賽日為5月2日，按原定賽程該輪賽事最矚目戲碼為阿仙奴主場硬撼現時榜首利物浦。

英足總宣布各項賽事將停擺至4月30日。（Getty Images）

英超戰火勢必於暑假燃燒

由於最快要到5月才會復賽，仍有9輪的英超就算開快車，亦沒可能於6月1日前完成，這亦是英足總修例原因之一。現時歐聯、歐霸仍有英超球隊，兩項歐洲賽的賽程都會影響到英超賽程安排。而且，英冠又有升班附加賽，6月1日根本無可能完成賽季，英格蘭足球預料於暑假期間仍要作賽。

不過，這份聲明或令不少球迷安心，因為之前曾多次傳出今個賽季或會即時取消。若然成真，不僅利物浦失去企盼30年、快將到手的首個頂級聯賽冠軍，曼聯等球隊仍在追逐歐聯席位，努力亦會白費。今次改例有如宣布「必須完成今個賽季」，保障各級聯賽復賽後如常運作。