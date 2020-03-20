【英超】查漢巴克殊捐款獻祖國盡綿力　倒掛建功留下深刻印象

效力英超球會白禮頓的伊朗球星查漢巴克殊（Alireza Jahanbakhsh），眼見老家伊朗的新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）疫情相當嚴重，決定捐款助國家對抗疫情。
雖然查漢巴克殊在英格蘭發展，但他依然心繫祖國，伊朗近日在肺炎的疫情十分嚴重，根據世界衛生組織的數據，截至周四（19日）伊朗一共錄得超過17000宗確診個案，是全球第三多確診的國家。該名白禮頓的球員決定向祖國捐款6000英鎊，為國家對抗略盡綿力。
查漢巴克殊早前在個人Instagram中，發布一條短片，接受「在家挑戰（Stay at Home Challenge）」，呼籲在英國的市民繼續留在家中，並注意個人衛生。
查漢巴克殊是伊朗國家隊的主力之一，而他在去年9月亦有代表國家隊來港作客。（資料圖片／Getty Images）
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現年26歲的查漢巴克殊，在2018年由荷甲的阿爾克馬爾轉投白禮頓，繼前輩迪查加（Ashkan Dejagah）後再有伊朗球員登陸英格蘭球壇。
在去年9月代表伊朗國家隊來港作客的查漢巴克殊，在今季逐漸在白禮頓取得出場機會，在般尼茅夫身上攻入首個入球後，不禁流下男兒淚，而他隨後一場以一記妙絕的倒掛射破車路士，並協助球隊逼和對手。
查漢巴克殊攻入首個英超入球後，不禁流下男兒淚。（資料圖片／Getty Images）
查漢巴克殊在對車路士一仗攻一記精彩的倒掛入球。（資料圖片／Getty Images）
查漢巴克殊的精彩倒掛入球：
🎙 "What an adaptive piece of play! In the dressing room parlance: A worldie."— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 3, 2020
Alireza Jahanbakhsh's over-head kick for Brighton against Chelsea is the #PrecisionPlayOfTheWeek with @GilletteUK 💥 pic.twitter.com/7cUj9eJUhu
已確診染上新冠肺炎運動員（按圖放大）