【千鈞一髮】障礙賽騎師墮馬影像全記錄　以不變應萬變逃過一劫

全球體壇被新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情拖累，沒有賽事，唯有尋找「舊日的足跡」。專門為騎師安裝頭頂攝影機的公司JockeyCam，重溫精彩片段，是一場5年前的障礙賽中騎師「炒馬」後墮馬，短短一分鐘拍下驚險時刻。 騎師墮馬後，首要考慮從勝利變成保命，全靠什麼？

攝影機安裝在騎師的頭盔上，以第一身角色拍攝策騎時陣上環境，令觀眾親歷其境。碰巧英國障礙賽馬年度盛事，英國障礙大賽（Grand National）因新冠肺炎疫情而取消，JockeyCam藉此重推2015年一場賽事的「馬Cam」片，「安樹（Aintree）馬場最喜歡片段之一」。

高爾文策騎Bennys Mist，圖為2013年1月賽事。（Getty Images）

障礙賽馬匹要跳過多個用草和樹枝堆成的障礙，一場賽事往往有不少騎師墮馬。騎師哥爾文（Aidan Coleman）策騎Bennys Mist出戰障礙賽，賽事中遇上「交通意外」。前方已經墮馬的馬匹無人操控，走到障礙前突然急切線，「S」字形亂跑。哥爾文無法勒避，只能收慢座騎，硬碰前方「吉馬」後人仰馬翻。

法國女騎師麥晴欣（左）與日本騎師武豐（右）都曾使用「馬cam」。（Jockey Cam）

高爾文「落樓」後翻了兩翻，跌入前方障礙草堆之中。當時人馬踏踏，他滾到望看天際之時，已見至少兩匹馬飛越而過，景象猶如「啟德機場降落」，相當驚險。

墮馬跌入草堆，回頭見到一對腳飛過……（JockeyCam Twitter）

蹄聲暫歇，高爾文卻似乎早有預備，保持不動，只是大聲呼叫，等待外面的人回應。數秒過去，果然尚有墮後的馬匹飛越。待到此時，他才徐徐起身，跟其他墮馬騎師及工作人員交談，再步離跑道，卻沒有忘記好拍檔。走到一旁，已有幾匹吉馬和退出賽事的馬匹徘徊，包括Bennys Mist。

+ 10 + 9 + 8

「Hey, Benny」，高爾文上前跟Bennys Mist會合，打個照面，摸摸牠鼻子，以示讚許。跳欄賽騎師，墮馬是必須準備的環節，以隨時保命。

With the cancellation of the @RandoxHealth 2020 Grand National, next up in our #JockeyCam @AintreeRaces memories is one of our favourites. @AidanColeman on @VenetiaWRacing Bennys Mist, reminds us all that a jockey's love for their horse comes first. #JockeyCam #WhereTheActionIs pic.twitter.com/b0lfnQfgRo — JockeyCam (@JockeyCam) March 19, 2020

「馬Cam」攝影亦用以平地賽馬，包括香港的國際賽，下列兩片段為本地騎師何澤堯在去年12月出戰香港一哩錦標（龍船鼓響）及香港盃（跳出香港）的「馬Cam」片。

▼香港一哩錦標：龍船鼓響

▼香港盃：跳出香港