【東京奧運】聖火抵日遇強風　全國直播「復興之火」熄滅

強風吹拂下，東京奧運聖火從希臘送抵日本，準備在本月26日展開日本國內傳送聖火儀式。未開始傳送，已經引起熱話。 聖火火種抵達日本，東奧組委與著名女優石原聰美等藝能界人士迎接，遇上強風。聖火傳送到「311大地震」災區宮城縣石卷市，更在直播鏡頭中熄滅，立即被網民「CAP圖」討論。

聖火於昨日在希臘雅典完成交接儀式後上機，今午（20日）抵達宮城縣東松島市航空自衛隊基地。飛機降落後，原定飛往雅典「接火」的兩名奧運「三連金」名將，男柔道選手野村忠宏及女摔跤選手吉田沙保里登上機門，接過裝有聖火火種的燈籠，走下樓梯交給東奧組委會長森喜朗。野村與吉田接過火炬，點燃櫻花型聖火台。

吉田沙保里（中）與野村忠宏（右）點燃聖火，森喜朗（左）拍掌。（美聯社）

聖火燃起，航空自衛隊花式飛行隊飛越上空，用奧運五環顏色做出奧運五環。惟當時風勢大，上空造出的煙圈很快便被吹散。影片所見，森喜朗在儀式中演講，咪高峰收到相當大的風聲。強風引起的亂子，不止於此。

石原聰美亦會擔任東京的火炬手。（Getty Images）

石原聰美（右）參與迎接聖火儀式。（Getty Images）

東奧組委等組織協議下，把奧運聖火以「復興之火」形式，在2011年「311」大地震受災最嚴重的宮城、岩手及福島縣，順序各展覽兩天，直至26日在福島縣開始傳送。迎接儀式完結後，即由宮城縣出身的藝人組合「SANDWICHMAN」（サンドウィッチマン）送到縣內石卷市展覽。惟到達石卷，強風不止，工作人員取出聖火燈籠，希望點燃聖火台，卻見燈籠內火種熄滅。全國電視台直播此一幕，連直播節目的嘉賓都不禁疑惑「咦，熄咗」，場面尷尬。

延伸閱讀：

新冠肺炎襲全球 緊貼體壇受影響情况

奧運聖火雅典上機 由同鄉「代領」

聖火台最終以自己的方式點燃，但全國網民已經「cap圖cap片」瘋傳，並加上hashtag「#聖火熄咗」（#聖火消えた），熱烈討論：

點算呀？撻返着個火，算唔算捏造聖火？ 網民

火種熄滅畫面，相當震撼的影像。 網民

大風到係咁吹熄聖火，呢鋪直播出事。 網民

肯定是神的意旨，叫你中止奧運 網民

好耐無試過睇電視笑爆嘴 網民

東奧聖火抵達日本（按圖放大）