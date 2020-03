【新冠肺炎】利物浦會歌響遍全球180電台　一首足球名曲團結世界

新冠肺炎(俗稱武漢肺炎)在全球肆虐,歐洲、美國多地進入封鎖狀態,所有體育賽事停擺。 沒了作為精神食糧的足球,但困境之下,足球仍可團結人心。一首足球名曲,已能給予身處困境中的人短暫安慰。

荷蘭DJ Sander Hoogendoorn日前發起「齊播《You'll Never Walk Alone》」的行動,希望歐洲各大電台同業,可在今日(20日)同時間在各自的頻道上播出這首足球名曲,鼓勵日常生活大受疫情影響的民眾。



在格林威治標準時間早上7時45分(香港時間下午3時45分),全歐洲、甚至歐洲以外共180個電台,一同播出《You'll Never Walk Alone》。「When you walk through a storm, hold your head up high...(在風暴之中,也要昂首向前)」耳熟能詳的歌詞,一句句傳入人們心坎,讓聽眾知道疫情之中,他們並不獨行。

《You'll Never Walk Alone》成為利物浦會歌逾半世紀。(Getty Images)

《You'll Never Walk Alone》常被譯作《你永不會獨行》,對於球迷而言,這歌曲最為人熟悉的「身份」是作為利物浦的會歌。事實上,這首出自40年代舞台劇Carousel的歌曲,自60年代獲利物浦組合Gerry and the Peacemakers翻唱並走紅後,就成為利迷愛用的歌曲、亦由此成為球迷文化中一首極重要的歌曲,此後,些路迪、多蒙特、川迪、緬恩斯、布魯日,遠至亞洲的FC東京及峇里聯,球迷均起用這首歌曲。

新冠肺炎確診運動員: