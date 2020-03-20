【新冠肺炎】利物浦會歌響遍全球180電台　一首足球名曲團結世界

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新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）在全球肆虐，歐洲、美國多地進入封鎖狀態，所有體育賽事停擺。

沒了作為精神食糧的足球，但困境之下，足球仍可團結人心。一首足球名曲，已能給予身處困境中的人短暫安慰。

荷蘭DJ Sander Hoogendoorn日前發起「齊播《You'll Never Walk Alone》」的行動，希望歐洲各大電台同業，可在今日（20日）同時間在各自的頻道上播出這首足球名曲，鼓勵日常生活大受疫情影響的民眾。

在格林威治標準時間早上7時45分（香港時間下午3時45分），全歐洲、甚至歐洲以外共180個電台，一同播出《You'll Never Walk Alone》。「When you walk through a storm, hold your head up high...（在風暴之中，也要昂首向前）」耳熟能詳的歌詞，一句句傳入人們心坎，讓聽眾知道疫情之中，他們並不獨行。

《You'll Never Walk Alone》成為利物浦會歌逾半世紀。（Getty Images）

《You'll Never Walk Alone》常被譯作《你永不會獨行》，對於球迷而言，這歌曲最為人熟悉的「身份」是作為利物浦的會歌。事實上，這首出自40年代舞台劇Carousel的歌曲，自60年代獲利物浦組合Gerry and the Peacemakers翻唱並走紅後，就成為利迷愛用的歌曲、亦由此成為球迷文化中一首極重要的歌曲，此後，些路迪、多蒙特、川迪、緬恩斯、布魯日，遠至亞洲的FC東京及峇里聯，球迷均起用這首歌曲。

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