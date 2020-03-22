【新冠肺炎．意甲】祖雲達斯保羅戴巴拿、AC米蘭馬甸尼父子確診

意甲班霸祖雲達斯周六（21日）宣布，陣中阿根廷球星保羅戴巴拿（Paulo Dybala）證實確診2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎），是球隊第三名確診者。保羅戴巴拿其後於Twitter表示，自己與女友都確診，強調雙方現時非常健康。另一意甲球會AC米蘭亦在官方網站發表聲明，指技術總監、前球星保羅馬甸尼（Paolo Maldini）及效力青年軍的兒子丹尼爾（Daniel）亦證實感染病毒。

祖雲達斯的聲明指，保羅戴巴拿自3月11日起已經在家中自我隔離，目前情況良好，並沒有出現病徵。當局會根據慣常程序，繼續監察他的情況。

除了保羅戴巴拿外，「祖記」早前有兩名球員確診，分別是25歲的守衛魯加尼（Daniele Rugani）及32歲法國中場馬度迪（Blaise Matuidi）。其中魯加尼的懷孕4月女友Michela亦證實確診，她之後表示：「醫生告訴我病毒應不會在體內傳染，但我每一刻亦十分擔心，擔憂影響嬰兒的健康。不過我深信懷孕是個好消息，我們將盡快康復，並繼續幸福快樂的日子。」

馬度迪及戴巴拿分別證實確診新型肺炎。（Getty Images）

Hi everyone, I just wanted just to inform you that we have received the results for the Covid-19 test and both Oriana and I have tested positive. Luckily we are in perfect conditions. Thanks for your messages. — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) March 21, 2020

AC米蘭馬甸父子同中招

在保羅戴巴拿確診的消息傳出後不久，另一意甲球會AC米蘭亦在官方網站發表聲明，指技術總監、前球星保羅馬甸尼（Paolo Maldini）及效力青年軍的兒子丹尼爾（Daniel）亦證實感染病毒。其中保羅馬甸尼曾與一名確診者接觸後開始出現病徵，並在周五（20日）接受檢測，最終對病毒呈陽性反應。

AC米蘭表示，保羅和丹尼爾目前非常健康，並已經完成為期兩周的家居隔離，他們現時會繼續接受隔離檢疫，直到完全康復為止。

歐洲球壇已有多名球星確診，意甲是重災區，森多利亞及費倫天拿多名球員染病，英超、西甲及德甲都有球員染病。

AC米蘭技術總監馬甸尼和兒子證實感染新型冠狀病毒，現時兩人的情況良好。（Getty Images）

目前歐洲遭受新型肺炎疫情打擊，意大利更是重災區，民防部門指，當地在周六新增6557人確診，令總感染人數升至53578人，另外亦有再多793人喪生，導致全國共有4825人死於疫情。