【新冠肺炎】皇馬前會長辛斯離世　曾領軍破歐聯荒　染疫仍願犧牲

西甲球會皇家馬德里前會長辛斯（Lorenzo Sanz）因感染新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）去世，享年76歲。

西班牙傳媒報道，辛斯曾持續發燒逾一個星期，入院後被送進深切治療部，對新冠肺炎病毒測試呈陽性反應，並出現呼吸衰竭和腎衰竭，情況嚴重。其兒子小辛斯（Lorenzo Sanz Jr. ）於Twitter留言，證實父親在周六（21日）離世。

小辛斯認為，父親的人生不應像這樣完結，並大讚父親是最勇敢和勤奮的人。傳媒報道指，辛斯染疫後因自覺年邁，不願加重西班牙醫療系統負擔，故堅持自行留家隔離未有送院，至發燒8日後才緊急入院。

辛斯年輕時曾任職守門員，掛靴後轉戰房地產賺得「第一桶金」，1985到1995年間出任皇家馬德里總監，1995年當選主席，簽入蘇加及米積杜域等球星，帶領皇馬在90年代復興，在1998年時隔32年再次贏得歐聯錦標，之後在2000年又一次歐聯封王；惟同年他不敵佩雷斯，未能續任皇馬主席。

辛斯除了是皇馬前主席，還曾是另一西班牙球隊馬拉加的班主，但在2010年他將馬拉加售予卡塔爾財團。此外，辛斯是前皇馬後衛沙加度的外父。

辛斯的皇馬在2000年贏得歐聯冠軍，他賽後與安歷卡擁抱。（Getty Images）