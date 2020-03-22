【皇馬前會長辛斯離世】女婿沙加度催淚悼文　加盟一句話成神預言

一手帶領西甲豪門皇家馬德里在1990年代重拾輝煌的前會長辛斯（Lorenzo Sanz），不願加重醫療系統負擔確診新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）後留在家中醫治，惟最終不敵病魔逝世。 他的女婿兼前皇馬球員沙加度（Michel Salgado）發帖悼念岳父大人，內容催淚之餘，辛斯在沙加度加盟時一句說話，更成為「神預言」。

西班牙傳媒報道，辛斯曾持續發燒逾一個星期，入院後被送進深切治療部，對新冠肺炎病毒測試呈陽性反應，並出現呼吸衰竭和腎衰竭，情況嚴重。其兒子小辛斯（Lorenzo Sanz Jr. ）於Twitter留言，證實父親在周六（21日）離世。

小辛斯認為，父親的人生不應像這樣完結，並大讚父親是「世上其中一個我見過最友善、勇敢和勤奮的人」，又指父親一生最愛家庭和皇家馬德里。傳媒報道指，辛斯染疫後因自覺年邁，不願加重西班牙醫療系統負擔，故堅持自行留家隔離未有送院，至發燒8日後才緊急入院。

辛斯與妻子育有5名子女，其中一女嫁予前皇馬右閘沙加度。這位西班牙球員在岳父離世後，發文悼念。

小辛斯（圖左）指家庭和皇家馬德里，是父親辛斯一生中最愛。（網上圖片）

沙加度悼文原文繙譯如下：

「我也不知應由哪裏開始說起，那實在是相當困難。我們相遇的第一天就是這張首次合照，那是我加盟皇家馬德里後的記者會。當時你正在抱怨膝頭痛，但當記者會開始，你在介紹我的時候說出一句令我們日後經常拿來開玩笑的說話：『我認為這個球員將會陪伴我們一段很長的時間。』說到做到，我果然留在皇馬一段長時間，但永遠留在你的家庭。」

「自從我父母離世之後，你和Maria Luz（辛斯的太太）成為我的另一對父母，我會永遠感恩。我們一向特別投契，也許是我們成長背景相近的緣故：來自貧窮的家庭，非常努力工作去改善家人生活和實現夢想。」

「你跟我也是個舊派人物，當有人對你有所要求，你一定會不問情由付出，又或者當受到外界責難時，你會勇於獨力承擔責任，不作任何藉口。」

「你留下一個了不起的太太，5個非凡的子女和17個仰慕你的孫兒，此外，沒有一個皇馬球迷會忘記你。我這樣說，是因為我清楚知道皇馬對你的意義。你7歲的時候，跟祖母在班拿貝球場內賣水，然後當上皇馬會長，為球會帶來首兩次歐聯（註：應為歐冠盃改制為歐聯後的首兩次）錦標。」

「羅蘭素（辛斯的名字），能夠成為你的女婿和你的球員，我感到很自豪，雖然時序上兩者應該掉轉才對。願你安息，不要忘記在西裝外套上，自豪地加上金光閃閃的（皇馬）會章。」

「你知道沙加度－辛斯家庭，我和你女兒Malula，你的孫兒Malu、Miguel和Alan，以及照顧你的傭人，永遠不會忘記你，你會永遠活在這個家庭之中。」

「羅蘭素叔叔，安息吧。」

「多謝各位充滿關懷的訊息。」

帶領皇馬復興一代巨匠辛斯（按圖進入）

+ 5 + 4 + 3

沙加度的悼文，以辛斯一句「我認為這個球員將會陪伴我們一段很長的時間」成為「神預言」，有個輕鬆的開始，笑指他與辛斯女兒結合，當上對方家庭成員，真的「永遠也沒有離開」。中段提及岳父昔日年少時在皇馬主場班拿貝當小販，靠個人努力發跡並當上皇馬會長，真摯感人。

沙加度太太、亦即是辛斯女兒Malusa，亦在Instagram發文悼念父親：「父親，願我有一把通往天堂的天梯，讓我可以再次擁抱你。文字無法形容我的痛楚，我敬愛你。」

辛斯年輕時曾任職守門員，掛靴後轉戰房地產賺得「第一桶金」。1985到1995年間出任皇家馬德里總監，1995年當選會長，簽入蘇加及米積杜域等球星，帶領皇馬在1990年代復興。皇馬1998年時隔32年再次在歐洲賽封王，贏得歐冠盃改制至歐聯後首個大耳獎盃，之後在2000年又一次歐聯封王，惟同年他不敵佩雷斯，未能續任皇馬會長。

辛斯除了是皇馬前會長，還曾是另一西班牙球隊馬拉加的班主，但在2010年他將馬拉加售予卡塔爾財團。沙加度正是辛斯擔任會長時簽入，由1999年效力至2009年，足足10個球季，為皇馬兩度贏得歐聯和四度奪得西甲聯賽錦標，之後轉戰英超加盟布力般流浪3個球季。

沙加度的皇馬生涯（按圖放大）