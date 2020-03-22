【新冠肺炎】3名確診空手道港將齊心抗疫　李振豪猜測感染原因

確診新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）的3名空手道香港代表李振豪、曾綺婷及周家謙，分別在醫院隔離治療，他們亦透過社交網絡報平安。 首先確診的李振豪，亦談及他懷疑的感染場地。

李振豪、曾綺婷及周家謙3名香港空手道代表早前一同到法國集訓，並積極爭取奧運資格，但3人回港後先後確診新冠肺炎，成為首3名染疫的香港精英運動員。儘管3人需隔離治療，但抗疫之路並不孤單，隊友間不忘透過視像通話互相打氣。



曾綺婷今日（22日）在其Facebook專頁上，貼出與隊友視像通話的畫面，留言道：「今日大家好生猛呀！見到我哋識得笑，講嘢仲好有氣有力㗎，相信好多人都放心晒」，她又指，雖然3人分別受隔離，「喺醫院並不孤單，一齊抗疫，最緊要一日比一日好，食得瞓得笑得咁就掂！」

曾綺婷（左上）、周家謙（右上）及李振豪（左下）分別接受治療，透過視像通話互相打氣。（曾綺婷Facebook專頁）

首先受感染的李振豪接受藥物注射後曾發燒，但狀況已好轉。（李振豪Facebook專頁）

法國訓練場暫無人染病 疑在超市或食肆「中招」



曾綺婷最後笑指早前因藥物副作用曾不適的李振豪「唔使減磅先嚟瘦」，並指精神飽滿小將周家謙「病到同正常人無分別」，從3人通話的截圖看得出他們情況不俗，相信能令支持他們的港人放心不少。



李振豪則在Facebook專頁談及他所懷疑的感染原因，他指出，港隊參加訓練的法國訓練場方面暫時無人受感染，「現在回想在法國的日子，我跟兩位隊友最有機會一齊受感染，就剩低去超市買嘢，同喺BnB（旅館）附近嘅餐廳食嘢嘅時候中」，因應香港確診個案急速增加，「豪B」不忘呼籲：「希望大家呢排都可以減少外出，減低感染嘅機會」。

3名確診空手道港將早前一同往法國集訓，左起：周家謙、李振豪、曾綺婷。（曾綺婷Facebook專頁）

新冠肺炎確診知名運動員（除足球外其他項目）：

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確診新冠肺炎知名足球員：