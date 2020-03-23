【東京奧運】澳洲奧委會籲選手預期2021年征奧　押後一年無懸念？

國際奧運委員會（簡稱：國際奧委會或IOC）一公布他們正商討延期舉行2020東京奧運的消息，澳洲奧委會已作出即時反應，對運動員示意為奧運會將延期至2021年舉行作好準備。

新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）疫情襲全球，病毒持續擴散至今並無緩和跡象。即使坊間多次傳出東京奧運改期甚至取消的種種流言，國際奧委會（IOC）一直無動於衷，跟日本首相安倍晉三口徑一致：東京奧運將按照原定計劃和規模，如期在2020年7月24日舉行。

可是隨疫情日趨嚴峻，不同國家和項目總會不斷國際奧委會施壓，包括加拿大、西班牙等多國的奧委會，以及美國泳總等運動項目總會早前向國際奧委會施壓，希望奧運押後一年舉行，終令IOC首度改變口風，表示正展開包括奧運會延期在內的不同後備方案研究。

「國際奧委會將會跟2020東京奧組委、日本政府及東京都政府等多個單位緊密合作，研究多個後備方案，當中包括押後舉行等，希望在權衡多方面的利益下繼續舉辦奧運，而國際奧委會有信心在4星期內可以達成共識，公布最新決定。」國際奧委會只稱「正在研究包括延期在內的方案」，不過澳洲奧委會（AOC）已迅速作出反應，向該國運動員示意奧運將延至2021年舉行。AOC發聲明指，「澳洲運動員應為東京夏季奧運在2021舉行作出準備」。

「AOC相信，我們的運動員現在應以他們自己和身邊人的身體健康為首要考慮，能夠回到家中跟親人團聚，跟國家運動協會商討。」AOC行政總裁卡路爾（Matt Carroll）稱，運動員需要做正確的事，「我們的運動員有些以海外為訓練基地，也有圍繞澳洲各處，各自有自己的訓練計劃。目前的旅遊和其他限制，令這些訓練變得不可行。」

國際奧委會「考慮延期」的消息一出，AOC似已認定延期一年勢在必行，卡路爾說：「國際奧委會採取以運動員健康優先的主要宗旨……現在我們可以有更高確定性去計劃將來。」

港隊東京奧運資格（按圖細看）

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過去48小時，反對東京奧運如期在7月舉行的呼聲愈來愈高，繼多國奧委會和美國泳總後，美國田徑總會和英國田徑總會也先後發聲，要求奧運會因應目前的新冠肺炎疫情爆發，延期一年。