【東京奧運】落實明年7月23日開幕　日媒：東京政府奧委會達協議

東京奧運因COVID-19新型冠狀病毒肺炎延期足足一年，將於2021年7月23日開幕。 日本放送協會（NHK）引述東京都政府消息，國際奧委會與東奧組委及東京都政府協商後，訂出延期後的開幕日子。東京2020實際改為東京2021，名字仍然沿用東京奧運2020。

日本首相安倍晉三於24日與國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）通電話，安倍晉三在會議後見記者表示，首先表明不會中止，但考慮運動員的競技狀態，以及參與奧運各方的健康與安全，已向國際奧委會建議改期在2021年夏天前舉行。

新的開幕日眾說紛紜，有傳日本有意改於明春舉行。惟多家日本媒體，包括NHK及《每日新聞》等，指國際奧委會已與日本方面達成協議，東奧於7月23日舉行，殘奧則於8月24日舉行。

國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）。（Getty Images）

這個決定來得非常不容易。即使歐洲各國尤其是意大利疫情完全失控，死亡人數甚至已超越病毒率先爆發的中國，令坊間自2月中開始多次傳出東京奧運改期甚至取消的種種流言，國際奧委會（IOC）一直無動於衷，跟東京奧組委和日本首相安倍晉三口徑一致：東京奧運將按照原定計劃和規模，如期在2020年7月24日舉行。

至2月下旬，國際奧委會元老級成員廳德（Dick Pound）率先「放風」，向傳媒爆料指若疫情持續，「就要在5月前決定是否延期」。其後加拿大、西班牙等多國奧委會，以及美國游泳總會、美國田徑總會、英國田徑總會等重量級運動項目總會分別向國際奧委會施壓，希望奧運會能押後一年舉行。

疫情持續不散加上加拿大奧委會宣布若如期舉行將會退出奧運，終令國際奧委會在3月23日凌晨首度改變口風，表示正展開包括奧運會延期在內的不同後備方案研究，而安倍晉三亦在同日早上表明：「假如情況變得困難，我們或許在別無選擇下，考慮將奧運會推遲。」

東京2020變2021（按圖放大）

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國際奧委會終於「跪低」，當時他們交代的理由是：「因應世界各地多變的疫情，顧及所有運動員及參與者的健康着想，正研究今屆奧運的不同可能性，而延期亦是其中之一。」

國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）當時在行政委員會會議後發信指出：「人命遠較一切重要，當中包括舉行奧運會在內。國際奧委會希望成為解決方案的一部分，因此保障所有參與者健康，以及為阻止病毒擴散作出貢獻是我們首要宗旨。」他期望，「我們可以一起攜手穿越這條黑暗隧道，無論它有多長，奧運聖火將會在這隧道的盡頭成為一點亮光。」

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當時國際奧委會聲稱「4星期內將有決定」，但無論是早前率先放風奧運或改期的國際奧委會元老級成員廳德，還是澳洲奧委會，均已認定東京奧運必定會改期，而且期限為一年，即東京奧運會在2021年上演。延至今日，國際奧委會最終一如外界所料，落實東京奧運押後至2021年。

隨疫情久久不散，外界難以理解為何國際奧委會一直對研究改期一事無動於衷，他們早前在聲明中露出端倪：「奧運會多個主要場地有可能受疫情影響不能使用，而數以千萬計已作出預定的酒店房間也極難處理。國際體育也要在日程上為最少33個運動項目作出安排，而這些只是當中涉及的一少部分挑戰。」不過疫情勢不可擋下，即使困難也不得不行。

已取得東京奧運資格的香港運動員（按圖進入）

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