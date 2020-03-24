【新冠肺炎】馬甸尼IG報平安：我和丹尼爾安好　感謝醫護全力抗疫

意大利球壇傳奇馬甸尼父子早前同告確診新冠肺炎（俗稱武漢肺炎），馬甸尼（Paolo Maldini）剛在今早在個人Instagram上載自拍片段，向外界報平安。他表示自己和兒子丹尼爾（Daniel）現在很好，並感謝所有人的關心。

馬甸尼在片中表示，希望通過影片告知所有關心和支持他們的人，「我和兒子現在都很好，我們預計在一星期的時間內應該就能徹底戰勝這個病毒。」

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祖雲達斯保羅戴巴拿、AC米蘭馬甸尼父子確診⬅⬅

馬甸尼在instagram報平安，稱自己和兒子現時情況良好。（ig@paolomaldini）

在 Instagram 查看這則貼文 Paolo Maldini（@paolomaldini）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 23 日 下午 1:08 張貼

馬甸尼又不忘感謝意大利的醫護人員，他表示：「感謝你們這段時間不斷送給我的支持，而我則希望借此機會感謝所有的醫生、護士和醫療人員。我知你們都在抗疫前線上奮戰，以極大的勇氣和專業精神成為我們整個國家的驕傲，你們讓我們身為意大利人而感到自豪。再次感謝你們！」

再度回味馬甸尼父子英姿（按圖放大）

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AC米蘭本周日（22日）在官方網站發表聲明，指技術總監馬甸尼及效力青年軍的兒子丹尼爾證實感染病毒。其中保羅馬甸尼曾與一名確診者接觸後開始出現病徵，並在上周五（20日）接受檢測，最終對病毒呈陽性反應。AC米蘭表示，保羅和丹尼爾當時已經完成為期兩周的家居隔離，他們現時會繼續接受隔離檢疫，直到完全康復為止。

確診新冠肺炎運動員圖輯（按圖放大）