【足球熱話】朗拿甸奴酒店般的獄中生活卻不快樂　日夜掛念兩件事

巴西一代球王朗拿甸奴（Ronaldinho）與兄長涉嫌用假護照入境，被關入巴拉圭監獄，更因新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）疫情影響令聆訊延期，相信未來一段時間也無法重獲自由。 即使監禁他的獄長早前聲稱「球王也沒有專利」，指出細哨的待遇跟其他囚友無異，不過據了解實情並非如此，他每天只有兩項「工作」，還享有大量「福利」。

朗拿甸奴正在巴拉圭監獄中候審，他早前入獄時有警官向傳媒透露，朗拿甸奴和兄長羅拔圖與其他疑犯扣留於同一間囚室，當局為他們提供肥皂、坐墊和驅蚊用品等，並強調朗拿甸奴不會因為他的身份而獲特別優待。

朗拿甸奴被囚的巴拉圭監獄獄長華拉（Blas Vera）之後曾向路透社表示，細哨很快已適應獄中生活，「他大致來說適應得很好」，還稱這位一代球王精神不錯，「正如你在電視上看到的他一樣，經常笑容滿面。」即使安排跟其他被囚人士相同，但華拉揚言，「會盡力讓兩人住得舒適」。

到底在獄方的「公事公辦」與「住得舒適」之間，一代球王的獄中生活是怎麼樣？

【細哨被捕入獄】朗拿甸奴即使被囚，仍然神情輕鬆。（路透社）

細哨獄中生活（按圖放大）

球王坐監的特別「福利」

獄長華拉其後向傳媒披露，朗拿甸奴與兄長有一些「特別福利」。首先在居住方面：「他們跟其他囚犯共用浴室，但兩人能夠住在設有冷氣和電視機的獨立囚室」。

至於食物方面也享有不同待遇，能夠吃盡巴西人最愛的BBQ燒烤食物。早前他的40歲生日，未能像他球員生涯高峰那樣，在瑰麗堂煌的酒店開設通宵達旦甚至連續5天的奢華派對，但獄方亦為他安排一個BBQ派對慶祝，吃串燒，飲可樂，甚至還送上一個放有他照片的特製生日蛋糕。

巴拉圭內政部長艾斯維度（Euclides Acevedo）早前甚至形容，細哨所住的地方「不是監獄，幾乎有如酒店一樣」。

逆境中仍面帶笑容的朗拿甸奴（按圖進入）

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獄中只需做兩件事

從不同渠道消息得知，朗拿甸奴日間在獄中的時間只需要做兩件事：跟獄卒和囚友一起踢足球，以及上木工課堂。

消息人士向ESPN表示，細哨在獄中每天也在踢足球，並向眾人教導一些招式：「由一開始，他已確保自己跟其他囚友合得來。他很快已做到。」朗拿甸奴是不少囚友偶像，眾人時常拿帽子、衣服和運動鞋給他簽名。早前網上流傳細哨在獄中踢足球的照片和片段，短片雖然相當粗糙模糊，但仍可見穿上白色背心底衫的他輕鬆急停、轉身加一記後腳妙傳隊友，一展球王風範。他亦參與一場5人足球賽，協助隊友大勝對手11：2，每個入球他全部有份參與，非常厲害。

朗拿甸奴40歲牛一如何過？（按圖進入）

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曾探望細哨球星：「他很不開心」

細哨的獄中生活看似相當「寫意」，曾前往探望他的巴拉圭退役前鋒古華斯（Nelson Cuevas）卻指事實並非如此，這名曾效力河床的前球星說，「他很悲傷。希望他很快可以離開」。古華斯稱，朗拿甸奴只是為他滯留監獄的現況感到不開心，一切也只能交由律師處理。

古華斯同意細哨在獄中環境不差，「跟其他監獄相比確是如此。那兒地方很大，他也能踢足球，跟哥哥住在一間有兩張床的房間，可是這並不是他習慣的生活」。探望細哨後，古華斯將兩人合照上載Twitter，並為對方打氣：「我希望將力量送給這個曾創造世界足球歷史的天才，並跟他說：巴拉圭人會全力支持他。」

細哨最掛心的兩件事

不止古華斯，朗拿甸奴生日時，昔日一眾好拍檔朗拿度、李華度、卡路士和伊度奧等，紛紛在社交媒體為他祝壽和送上支持。為何眾人會向一個在囚人士發帖文？原來細哨坐牢期間，還有另一項特別福利：限時上網。他每日甚至可以跟朋友透過WhatsApp通電話。不過他將大部分通話時間，留給家人，「每晚他都會跟媽媽傾電話，他是朗拿甸奴最掛心的事情之一」。

細哨8歲那年，父親急病離世，令他更加依賴母親瑪古蓮娜（Miguelina Elói Assis dos Santos）。母子倆一直感情深厚，瑪古蓮娜年前曾患上癌症，及後成功康復，相信這也是令細哨特別掛心媽媽的原因。

獄中生活不是想像中差，卻缺少他生命中不可缺少兩大元素：細哨想念母親之餘，亦十分渴望再次玩音樂。他最喜歡玩邦哥鼓（Bongo Drums），曾在2018世界盃決賽前表演。

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一代球王朗拿甸奴（按圖進入）

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重溫朗拿甸奴獄中施展腳法：