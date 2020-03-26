【行山】攀總警告郊遊人群逼爆有風險　旅行隊相繼暫停活動

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴峻，近日網上行山群組討論，在這種時勢應否繼續行山，部分行山隊亦宣布這個周末不會出隊。香港攀總今日發文，希望行山人士考慮清楚郊外及交通過程中的風險，提出留在家中也是一項選擇。

日前醫護人員呼籲市民盡量留在家中，加上近兩個月多個郊遊地點在周末假期人山人海，例如有人分享深水埗嘉頓山人潮的照片，所以近日有山友在網上群組討論，應該暫停行山活動。有人認同，有人覺得不怕，亦有人表示習慣獨個兒行山。

在疫症蔓延期間，應否再去行山？（資料圖片/顏銘輝攝）

旅行遠足聯會上月底表示，多支旅行隊已暫停公開活動，只辦小組活動；近日再在旅行隊宣布，暫停未來周日的活動，例如有40年歷史的山林旅行隊發通告，暫停舉辦下周日（29/03）起的行山活動，直至另行通知。恆行之友旅行隊亦宣布，暫停下周日的小組活動，提醒大家減少外出及社交活動，同心抗疫。

一些郊遊熱點的士多擠滿遊人。（資料圖片/顏銘輝攝）

攀總山藝科今日在社交網站發文，表示市民蜂擁到郊外行山，可能令山野變成疫症的溫床：「大量香港市民為避疫情，以為往郊外走便可除下口罩呼吸新鮮空氣，但卻忽略了防疫的基本原則，就是大量人群聚集於郊區時，大家脫下防疫裝備（包括戒心），人群近距離接觸，亦易忽略經常洗手，隨時由避疫變成惹疫上身。」

出入郊區的交通繁忙，很多遊人排隊，會否增加傳播風險？（資料圖片/顏銘輝攝）

攀總呼籲市民考慮清楚，到郊外是否一定安全，若果覺得有風險，建議市民留在家中，「是不是走到郊外就安全？由家中去到郊外，再由郊外回家的過程，當中經過幾多染病的風險位？你真的有信心避到？留在家中會不會是另一選擇？」

如果行到人多的地方，最好戴一戴口罩。（資料圖片/顏銘輝攝）

攀總建議行山郊遊時要參考山野無痕的7大原則，事先籌備旅程及行走現有山徑，避免意外，以免受傷入院而加重醫護人員的負擔，並增加自己感染疫症的機會。行山時，要將自己的垃圾帶走，到馬路邊的垃圾桶才棄置，還要保持郊野原貌，避免破壞石景。他們呼籲行山人士善待野外動物，更不要餵飼，並且尊重其他郊遊人士，例如不要邊行邊播歌。

千島湖清景台是其中一個最受歡迎的郊遊地點，就算閒日都人山人海。（資料圖片/顏銘輝攝）

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