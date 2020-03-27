【新冠肺炎】日本棒球界首爆發　阪神虎投手失嗅覺後確診

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）入侵日本體壇，首次有現役選手「中招」。 日本職棒（NPB）球隊阪神虎（阪神タイガース）投手藤浪晉太郎日前報稱嗅覺出現問題，接受新冠肺炎病毒檢測後呈陽性反應。此外，日前曾與藤浪一同用餐的兩名隊友亦已確診。

阪神虎於今午公布，藤浪、捕手長坂拳彌及外野手伊藤隼太確診。其中長坂於18日發燒，到醫院檢查後判斷為感冒，休息至24日重新練習，翌日即報告進食時沒有味道。而藤浪與伊藤均報告嗅覺出現問題。

藤浪在確診前未有出現疲倦、發燒或咳嗽等典型病徵，惟數天前向教練表示嗅覺有問題，「嗅不到咖啡與紅酒的氣味」，遂於本周二（24日）到醫院檢查，按醫生指示接受測試，昨晚宣布確診。藤浪報告確診前兩星期的行蹤，14日曾與兩名隊友一同用膳。該2人報告味覺出現問題，「喝味噌湯沒有味道」，接受測試後亦呈陽性反應。據大阪政府發表的疫情報告，3名運動員於18至22日發病，其中1人有輕微發燒，2人無病徵。

藤浪晉太郎感覺嗅覺有異樣，檢查後證實確診。（美聯社）

阪神虎近期在兵庫縣集訓，準備開季，原定昨日與福岡軟銀鷹舉行二軍練習賽，立即取消，並且為主場甲子園球場等球隊設施消毒。球隊取消直至4月1日的練習，隊內職球員已按指示留在家中一星期。

日媒《日刊體育》報道翻查NPB 12支球隊限制旗下球員外出的指示，早於2月已有球隊禁止年輕選手外出用膳、禁止職球員在遠征期間外出，或要求「自肅」，即自行限制外出。唯獨阪神直至藤浪染病前，沒有任何指示。

藤浪曾代表日本國家隊，惟近年狀態陷入低谷。（Getty Images）

藤浪晉太郎現年25歲，高校時代為明星投手，2012年助大阪桐蔭連贏春、夏甲子園後，翌年在選秀會獲阪神以首名挑選入隊，首三季表現相當理想，但2016年起控球問題愈來愈嚴重，去季更只曾登板１次，投了4局便被換走。

阪神出現3人確診，為日本體育界首次有球員中招。（twitter）

NPB球季原訂於3月20日展開，因為新冠肺炎疫情在日本擴散而延期至4月10日，及後再延期至4月24日開幕，如今肺炎疫情燒到職棒球隊，賽會一方表示暫時開幕日不變。