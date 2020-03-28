【F1】新賽季因疫情一再延期　兩代掌舵人持不同意見

在新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）的疫情下，歐洲國家盃及東京奧運等體壇盛事被迫延期，一級方程式（F1）全新一季賽事同樣受影響，揭幕戰一拖再拖。 現任F1行政總裁凱利早前向車迷派定心丸，今年F1賽事篤定舉行，但F1前任話事人艾利史東卻持相反意見。

原定在3月中舉行的全新一季F1賽事，揭幕戰澳洲站在最後關頭取消後，及後數站賽事分別延期或取消，6月初的阿塞拜疆站早前宣布延期，成為第8個受疫情影響的分站。F1賽會特意將的3星期暑假提早，變成「歇春期」，盡量對賽程減低影響。

現任F1行政總裁凱利（Chase Carey）早前發表聲明，向車迷大派定心丸，承諾只要疫情有改善便可以立即開季，並希望在夏天起鬥15至18個分站。

F1新賽季因疫情影響下，8個分站受影響分別改期或取消。（資料圖片／Getty Images）

F1現任行政總裁凱利早前承諾今個賽季將如常舉行。（資料圖片／Getty Images）

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不過，上任F1話事人艾利史東（Bernie Ecclestone）接受路透社訪問時，若果他依然在任，他將會毫不猶豫放棄今個賽季，「如果在我在任期間遇上疫情，我將不會開啟重開賽事的討論，如今必須要作出對所有人員負責任的決定，以所有人的健康為前題，而如今仍然堅持賽季是愚蠢的決定。」

東京奧運及歐洲國家盃等大賽因疫情被迫押後，但凱利依然堅決繼續賽季的決定大感驚訝，「若果F1今季能夠繼續十多個分站，我將會感到十分驚訝，希望他們能夠做到，在明年初亦可舉行分站完成今季賽事，但問題在於比賽地點，有否主辦方承辦賽事。」

前F1主事人艾利史東認為在疫情下應該取消賽季。（資料圖片／Getty Images）

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