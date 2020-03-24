【F1】開季無期？阿塞拜疆站宣布延期　今年第8個分站受疫情影響

一級方程式（F1）新一年的賽事，因新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）疫情全球蔓延，不停押後開季時間。原定有望在6月初的阿塞拜疆站為今季揭幕，可惜主辦方面宣布延期。 不過F1主席凱利（Chase Carey）發聲明，向車迷承諾今季賽事必定進行。

全新一年的F1賽季可說是一波三折，揭幕戰澳洲站在最後關頭宣布取消，及後6個分站先後宣布延期，使今年F1最快在6月初阿塞拜疆的巴庫上演首戰。

不過阿塞拜疆站主辨方在周一（23日）宣布，因疫情關係而決定延期，已經是今年第8個因肺炎疫情而受影響的分站。原定在阿塞拜疆站後舉行的加拿大站，雖然現時未有決定，但大有機會再度延期。

原定6月初舉行的阿塞拜疆站宣布延期。（資料圖片／Getty Images）

F1主席凱利發表聲明，指F1賽季在今年必定上演。（資料圖片／Getty Images）

F1主席凱利（Chase Carey）發表聲明，雖然賽季因疫情再度延期，但他向車迷大派定心丸，承諾F1必定在今年內舉行，當疫情逐漸消退時，便可重開賽季，並目標在夏天起鬥15至18個分站。

F1每年分站數目均會略有出入，2010年代起為19個分站，至2016球季增至21個，2017年減回至20個，在2018和2019兩個賽季，則分別舉行21個分站的賽事。

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