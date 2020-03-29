【英超】安察洛堤爆高普批歐聯如常開波　指減薪停薪無助對抗疫情

愛華頓領隊安察洛堤近日接受訪問，自稱早前與利物浦主帥高普談話時，對方指在新冠肺炎（又稱武漢肺炎）肆虐全球的情況下，「紅軍」3月中主場對馬德里體育會的歐聯16強次回合賽事，如常開賽是「犯罪行為」。

3月12日，西班牙首都馬德里該星期初才因為疫情影響，宣布進入封城狀態，但仍有數以千計的馬體會球迷到達利物浦市，進入晏菲路為馬體會打氣。最終馬體會加時後以3：2擊敗利物浦，兩回合以4：2殺入8強。當時已有多場歐聯及歐霸賽事改為閉門作賽，但利物浦仍打開大門，比賽就似這個疫病「從來未發生」一樣舉行。

安帥指高普曾表示利物浦對馬體會如常開波實屬離譜。（Getty Images）

安察洛堤在近日一個訪問中透露：「我早前才跟高普閒聊，他跟我說在這種形勢下，（利物浦對馬體會）如常開賽是犯罪行為，這一點我十分認同。」該場歐聯16強次回合賽事之後兩日，英超先後有車路士的赫臣奧杜爾及阿仙奴主教練阿迪達確診而宣布停擺。

由於疫情未有改善，英格蘭足總早前宣布，特例取消2019至20年球季的6月1日完季限期，意味球季必須踢完，全英各級聯賽亦停擺到4月30日，但安察洛堤認為難於5月初重開聯賽。

安察洛堤指球圈經濟會自動調整。（Getty Images）

利物浦對馬體會一戰沒有太多防疫安排，而且更是全院爆滿，感染風險大增。（Getty Images）

減薪停薪於事無補

這名意大利足球戰術大師更認為，今次停擺將會對足球世界帶來巨變。安帥指健康比一切重要，所以復賽時間可以一延再延，但聽到有球會開始要減薪或停薪，安帥就說：「我覺得這是難以想像、不能接受的解決方法。很快各階層的經濟都會有改變，直播收入減少，球員及領隊收入亦會減少，門票價格亦會變得便宜，因為所有人收都少了。」

安帥更表明：「準備好面對廣泛的衰退吧。」

新冠肺炎確診運動員（按圖放大）