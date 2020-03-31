【F1】車手染疫無有怕？　紅牛青訓總監瘋狂建議遭駁回

「肺炎，唔怕！我建議旗下車手一同染疫並進行訓練營！」 此話並非虛構，是出自紅牛車隊的青訓總監靴文馬高（Helmut Marko），他曾經建議舉辦「新冠肺炎訓練營」，幸好其他車隊高層齊聲反對。

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情影響下，今年一級方程式（F1）只好再度押後，早前6月初的阿塞拜疆站同樣宣布延期，但疫情未見放緩下，今季F1開季仍然無期。

在阿塞拜疆站宣布延期後，加拿大站有望成為今年的揭幕戰。（資料圖片／Getty Images）

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現年76歲的紅牛車隊青訓總監靴文馬高，卻有一個「妙想天開」的想法，當世界的主調在鼓勵大家齊心抗疫時，他卻竟然主張旗下4名F1及8至10個年青車手染疫，「我們紅牛的車手全數都是健康及強壯，即使他們染疫亦問題不大，更可以在對抗病毒期間，順道訓練他們的意志，我認為這是對他們一個十分好的鍛鍊。」這個瘋狂的想法當然被其他車隊高層反對。

靴文馬高提出的瘋狂建議，當然不獲其他高層接納。（資料圖片／Getty Images）

靴文馬高的瘋狂建議被推翻後，他強調現時保持車手健康是重點，更認為麾下已準備好隨時開季，「正如韋斯達賓為例，我認為他比真實賽季放更多時間在練習，因為他經常以模擬器駕駛，一天可能出戰幾場賽事。另外，車手們亦有各自的體能教練，在這段時期扶助車手們保持狀態。」

現任F1行政總裁凱利（Chase Carey）表示希望在今年餘下時間，舉行15至18個分站。若果一切如凱利的安排，靴文馬高認為今個賽季將會是十分艱難的一季，所以車手們需要把握這段空檔時間，提升狀態。

靴文馬高多年來培育不少出色的F1車手，而韋斯達賓亦是他的高徒之一。（資料圖片／Getty Images）

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