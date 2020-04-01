【足球熱話】以為球員生涯一早玩完　卻竟然仍在踢波的7大球星

有些球員，也許因為嚴重傷患，也許生涯意想不到高開低走，甚或純粹基於際遇或年月增長，漸漸銷聲匿跡。 我們理所當然地以為，他們早已賺夠舒服掛靴。可是事隔多年，原來一班年近40的昔日球星，一團足球之火仍未熄滅，繼續在綠茵場馳騁。 還記得他們想當年的威水史嗎？

1. 羅賓奴（Robinho） 36歲 效力球會：巴沙克舒希／土耳其超

+ 10 + 9 + 8

曾經是巴西國家隊新希望，在皇家馬德里尚未展露應有潛能便轉投曼城，在英倫18個月由巨星淪為配角，借回母會山度士後投AC米蘭。意大利未能拯救他的球員生涯，二度借回山度士後轉戰中超，效力廣州恒大。

一年後回到巴西轉投明尼路，2018年轉戰土超加盟施華斯堡，一年後再轉會到另一土耳其球隊巴沙克舒希。離開歐洲頂級聯賽多年，早已被人遺忘，今季他曾代表球隊出戰歐聯外圍賽和歐霸，亦曾在土超和土耳其盃上陣，但18次出場無入球無助攻。

2. 艾辛（Michael Essien） 37歲 效力球會：沙巴爾／阿塞拜疆甲組

+ 8 + 7 + 6

一代頂級中場星將，最為人熟悉當然是效力車路士贏盡各大錦標的9個年頭，可惜膝部重創改變他的生涯軌跡。外借皇馬、轉投AC米蘭後，2015年竟甘願到希臘落班踢彭拿典奈高斯。

2016年他拒絕加盟澳職球隊墨爾本勝利，卻在2017年初到印尼效力萬隆。2019年他繼續浪人生涯，轉戰阿塞拜疆，到沙巴爾踢波兼執教球隊U19青年軍。

3. 巴路士（Milan Baros） 38歲 效力球會：奧斯特拉瓦／捷克甲組

+ 12 + 11 + 10

利物浦球迷可能自2004/05歐聯決賽後已忘記的人。離開紅軍效力阿士東維拉兩季，之後轉戰法甲加盟里昂，期間一度被外借至樸茨茅夫。

2008年加盟土耳其班霸加拉塔沙雷，第一季已當上土超神射手，在歐霸也有好表現，可惜不時受傷患困擾。2013年回到母會奧斯特拉瓦，開始遠離公眾視線。他一度轉戰土超另一球隊安塔萊亞，之後在捷克幾間球會浮沉，2017年第三度回到奧斯特拉瓦，今季9次上陣攻入1球。

4.辛達告魯斯（Roque Santa Cruz） 38歲 效力球會：奧林比亞／巴拉圭甲組

+ 10 + 9 + 8

早在拜仁慕尼黑年代已年少成名，惟前鋒位置競爭激烈，轉戰英超效力布力般流浪即光芒四射，盡顯級數。之後轉投曼城失去正選，開始展開浪人生涯：外借布力般、貝迪斯、馬拉加。正式加盟馬拉加，一年後又轉戰墨西哥超，效力藍十字，期間又再度外借至馬拉加。

2016年，34歲的他回到祖國巴拉圭，效力母會奧林比亞，更「有心有力」帶領母會重奪聯賽錦標，去年更轟入26球之多，今天仍繼續在賽場馳騁。

5. 迪贊巴（Eric Djemba-Djemba） 38歲 效力球會：瓦洛爾布－巴萊格／瑞士第五級別

+ 13 + 12 + 11

曾經加盟曼聯，18個月已敗走奧脫福，是費格遜任內失敗收購之一。2005年離開曼聯加盟阿士東維拉時，他曾宣布破產。

他跟前妻育有四名子女，不知是否離婚後要付贍養費，2007年離開維拉後，開始浪跡天涯：卡塔爾、丹麥、以色列、塞爾維亞、蘇格蘭、印度、印尼都有他的足跡。

職業足球漸漸沒有他的容身之所，大幅減薪轉戰業餘球隊，2016年回到成名地法國，淪落到效力第五級別球隊沙托布里昂，同年轉投瑞士第五級別球隊瑞士瓦洛爾布－巴萊格（Vallorbe-Ballaigues）至今。近年他積極參與曼聯名宿賽事，不時曝光。

6. 安利（Emre Belözoğlu） 38歲 效力球會：費倫巴治／土耳其超

+ 8 + 7 + 6

帶領土耳其在2002年世界盃一鳴驚人特到季軍的功臣之一，由加拉塔沙雷到國際米蘭是他的全盛期，傷患令他在紐卡素的3年表現令人失望，回到土耳其加盟費倫巴治，成功尋獲「第二春」。

2012年轉投馬體會鮮有上陣機會，半年後再投費倫巴治懷抱，從此留在國內發展。2015年轉投巴沙克舒希，曾代表球隊出戰歐霸。連年爭冠失敗，2018/19球季前曾宣布季尾掛靴，2019年夏天卻又跟費倫巴治簽約一年，今季19次聯賽上陣取得1入球4助攻，並第100次為國家隊上陣，老而彌堅。

7. 小野伸二 40歲 效力球會：FC琉球／日職乙組

+ 8 + 7 + 6

浦和紅鑽出身，小野成名甚早，在荷甲效力飛燕諾4年，成為家傳戶曉名字。回到日本效力浦和紅鑽一季，再闖歐洲加盟當時在德甲的波琴。傷患限制他的出場次數，卻無阻他發揮，惟2010年1月他以私人理由離隊，回到日本。

效力過清水心跳，曾轉戰澳職加盟西悉尼流浪者，2014年回日本投效北海道札幌岡薩多，成功帶領球隊由J2重返J1。隨年月漸長出場機會減少，去年夏天轉投J2 球隊FC琉球。近日一條他將皮球大力擲向地面方向，在皮球落地前一刻，他以前腳背像「黐膠水」一樣將皮球黏實，神乎其技盡顯功架。

較為可惜的是，53歲的三浦知良、41歲的中村俊輔隨橫濱FC重返J1，未能與小野同場較技。

小野伸二在Twitter大顯黐波神技：