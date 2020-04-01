【足球熱話】前利物浦門將連拿形容無法呼吸慘況：無止境的恐懼　

前利物浦門將連拿（Pepe Reina）早前表示自己出現新冠肺炎病徵自行隔離，事隔數日他表示患病期間一度未能呼吸，形容恐怖狀況猶如「無止境的恐懼」。

目前由AC米蘭外借至阿士東維拉的門將連拿，3月24日自稱出現新型冠狀病毒Covid-19病徵，但由於病情不算嚴重，未能接受病毒檢測。他見過醫生被指有機會確診後，即緊急自我隔離，避免傳染給妻子及5名子女。曾效力利物浦的連拿慨嘆自己有足夠空間自我隔離很幸運，相比之下那些與家人住在斗室之中的人「展示出真正的堅毅」。

一個星期後，他接受意大利傳媒《羅馬體育報》（Corriere dello Sport）訪問，詳情描述個人對抗病毒的慘況：「最難受的時候，我完全不能呼吸，長達25分鐘我缺乏氧氣。那是我一生之中最惡劣的時刻。」

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連拿自爆恐怖經歷

連拿表示，首次出現病毒徵狀後開始便非常疲倦，「我一直都在發燒、乾咳和頭痛，還有從未間斷的疲累。」

最恐怖的是，「我的喉嚨好像突然關上，當我明白身體內沒有氧氣，開始出現無止境的恐懼。那是我唯一真正害怕的事情。」

於是乎，他在患病頭6至8日將自己隔離在家中，並只留在室內。「直到現在這一刻，我才開始在跟冠狀病毒的戰鬥中取得勝利。」

新冠肺炎確診足球員（按圖放大）

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「足球不再重要」

即使隔離在家養病，足不出戶，連拿表示自己並不寂寞。家中有太太Yolanda和5個子女，還有岳父、岳母相伴，「房子很大，我家從來不仇寂寞」。

連拿早前曾透露：「在這裏（英國）除非你的病情很嚴重，否則無法接受檢測。醫生指那些都是肺炎病徵，就算沒有正式確診，但似乎所有事實都指向確診。」連拿為了避免家人感染，自己急急隔離：「我們是很幸運的人，有大屋、有花園，令我想起要跟子女住在70平方米的家長，那些人展現真正的堅毅。」

他說過，「足球現時一點都不重要。我不太關心（英超復賽日期）。大家的健康比什麼都重要。我會支持當一切也在最佳條件、確保每個人也安全的情況下恢復比賽。」連拿甚至認為，能否完成今季聯賽也不再重要，「我知道足球所有利益所在，尤其是有關經濟方面的，但另外還有更多重要範疇，當下人們的健康才是首要的事情。」

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