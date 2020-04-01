疫情封場衝擊七成體育教練跌至零收入　霍啟剛盼受惠抗疫基金2.0

新冠肺炎肆虐全球，香港各行各業均受到「海嘯式」衝擊，當中也包括體育界如「手停口停」的運動教練行業。全體體育界選委上月以問卷形式收集意見和數據，將就此與政府部門商討以爭取第二輪抗疫基金支援。 體育界選委代表之一、港協暨奧委會副會長霍啟剛在發布會上表示，將成立特別工作小組擔當教練們與政府溝通的橋樑，爭取可行援助方案。

教練收入大減 300億抗疫基金未受惠

在疫情持續影響下，室內運動場所全面關閉，至近日連連「街場」亦隨之封場，各類運動教練在比賽取消、訓練班停課下失去穩定收入。政府在2月中雖成立了300億港元抗疫基金，體育界卻未有被列入受惠行列，特首林鄭月娥在上周宣布啟動第2輪抗疫基金，支援一批首輪未被納入的行業。

港協暨奧委會副會長霍啟剛就教練收入大減問題，於3月中向超過1000個體育屬會發放題為《關注體育教學工作受疫情影響問卷調查》收集數據，了解體育界行業受影響情況，爭取第2輪抗疫基金支援體育界。問卷發放後，一周內獲得400個屬會回覆，選委代表今日在Facebook直播發布問卷調查結果。

霍啟剛就教練收入大減，冀為教練和機構爭取政府支援，「現在不只體育界撐體育，要各行各業互相支持。」（資料圖片/高詩琦攝）

近日康文署連「街場」都關閉，再度打擊運動教學工作。（資料圖片/讀者提供）

前線教練​欠支援 霍啟剛：希望政府能正視

港協暨奧委會副會長霍啟剛在發布會上表示，希望政府能正視運動界的支援：「本地體育最重要是普及化，其基礎是建基於前線教練，沒有教練的培育，也不會有精英運動員的出現。因此希望政府能正視教練財政困難，我們作為體育界選委，保持和拓展人才，才能令本地體育持續發展。」

他又指出，前線教練除收入受疫情影響，「其實他們也揹住租金，拳館、道場等等，之前都沒有受惠過資助，希望能有所支援。」

圖像看清受疫情影響收入數字：

近7成教練跌至零收入 14%已失業

調查結果發現約75%有自行舉辦課堂的受訪機構已完全停辦課堂，逾85%受訪機構的教練現時收入僅餘四分之一或已陷入「零收入」狀態， 情況非常嚴峻，逾90%受訪機構直指場地關閉是影響教練收入的主要原因。

受到疫情影響不少教練收入大減，霍啟剛表示逾80%受訪機構的教練為了生計，已經開始轉到其他行業擔任全職或兼職工作，例如外賣員、清潔工、油站職員等等，然而各行各業都在萎縮，約14%受訪機構的教練已經失業。

體育界選委代表今日在Facebook直播發布會，表示將成立特別工作小組為合資格教練進行登記，擔當教練們與政府溝通的橋樑，爭取支援。（Facebook截圖）

參考零售業資助計劃 發放一次性現金補助

霍啟剛坦言除了為教練解決燃眉之急外，也期望能為體育教學機構爭取更多支援。「我們在此向政府提出要求，不過都是以政府抗疫基金的思路，參考零售資助計劃。」

他指出全體體育界選委促請政府盡快成立「防疫抗疫基金2.0」，參考現時「零售業資助計劃」對合資格商戶的補助額，對受影響體育教學機構發放一次性現金補助。例如參考是次問卷調查受訪機構的教練月入中位數約2萬元，以及早前康文署向因疫情而取消的文體班之導師支付一半薪酬的做法，向受影響個人教練發放1萬元補助，同時促請教育局按康文署做法，指示學校發放一半導師費予教練，展現政府與體育界共度時艱的決心。

此外，港協暨奧委會將成立特別工作小組為合資格教練進行登記，擔當教練們與政府溝通的橋樑，並約見相關政府部門爭取可行援助方案。

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