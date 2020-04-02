【港超聯】傑志70名職球員病毒測試呈陰性　全軍繼續隔離至下周日

港超球隊傑志早前公布一名職員配偶確診新冠肺炎，該名職員其後亦確診。球隊及後安排一隊全部球員、教練、職員及賽馬會傑志中心職員在私人化驗所作病毒檢測，昨日（1日）首批結果均呈陰性，餘下全部結果今日（2日）出爐。

傑志共有70名球員、教練及職員，及另外兩位相關人士接受新冠肺炎病毒檢測，昨日率先獲得6名球員及6名職員的結果，全部呈陰性。球會今日晚上再公布餘下60人的結果，指報告顯示均全部呈陰性。

不過，傑志稱根據醫學團隊的指示，所有職球員將繼續作14天家居隔離，從接觸患者最後一天開始起計，大部份職球員的隔離日期至下周日（4月5日）。而賽馬會傑志中心將於明日（4月3日）進行深層消毒工作，並於下周一（4月6日）恢復有限度服務。

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傑志職員成為第747宗確診個案，據了解是助教盧比度（左）。（資料圖片）

「藍鳥」隊長黃洋屬首批獲測試結果的球員之一，他坦言上周接獲職員染疫消息後，感到擔心及緊張，而最終獲悉結果後，終鬆一口氣，「最重要大家都冇事，立即跟家人分享此消息，他們都很開心，但也提醒我不要放鬆，要保持警惕。」

黃洋稱自己在隔離期間嚴格遵守隔離要求，早已購買足夠食物在家中煮食，並不時做運動維持身體狀況。他又指球會在事件上反應很快，並感謝背後支援球員的職員及醫生，「球會第一時間安排檢測，也讓球員選擇到酒店自我隔離，期間提供3餐及各種防疫物資，助球員捱過這段困難的日子。」

至於傑志早前確診的職員，據悉是助教盧比度，他成為香港第747宗確診個案。他在3月25日最後一日上班，而其配偶則是早前公布的第623宗確診個案。

新冠肺炎疫情肆虐全球，大批知名教練及球員均受感染：