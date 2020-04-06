【足球轉會】施丹收購名單又添一神鋒　今夏清瘀血或踢走12球星

皇家馬德里主帥施丹心儀的球員，跟實際得到的球員有一段落差。市場最新傳出他對阿仙奴鋒將奧巴美揚感到興趣，並計劃以加盟不夠一季的盧卡祖域（Luka Jovic）交換。

然而，奧巴美揚並非施丹最渴望得到的前線球員。據了解，他在前鋒收購順位上，目前排名第一的是季中加盟多蒙特後大放異彩的挪威小將艾寧夏蘭特，其次是利物浦的沙迪奧文尼，第三位才輪到奧巴美揚。

除了這三大前鋒，當然還有施丹心儀的兩個法國同鄉後輩：巴黎聖日耳門前鋒麥巴比及曼聯中場普羅保巴。這些球員全部價值不菲，因此皇馬在作出收購之前，先要踢走一批不被重用的球星，騰出薪酬空間。

施丹心儀的五大球星（按圖放大）

兩小將歸隊接班在望 一隊勢裁12人

西班牙《阿斯報》早前報道，施丹有意為球隊清除瘀血，將一隊的人數由目前37人，大幅減至25人。換言之，隨時多達12個球員會被踢走。祖域加盟後只入兩球，得不到主帥信任，相信會是名單上的一員。

皇馬一隊37人大軍之中，11人現正外借他隊。這批球員及目前陣中部分不想要的球員，最後如何取捨，相當考驗施丹的眼光。

外借皇家蘇斯達的馬田奧迪加特（ Martin Ødegaard）和外借多蒙特的阿舒拉夫（ Achraf Hakimi）均表現出色。被稱為「挪威神童」的奧迪加特有望歸隊接替莫迪歷，為老化的中場線注入活力；阿舒拉夫司職右閘，同時也可勝任左閘位置，惟皇馬左路防守目前已有馬些路和費蘭文迪，人員充足。

加里夫巴利人工高又跟主帥施丹不咬弦，離隊只是時間問題。（Getty Images）

有機會被施丹放棄的球星（按圖看原因）