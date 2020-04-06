【英超】傳保羅普巴再拒曼聯續約　蘇斯克查準備變賣換多蒙特球星

曼聯中場保羅普巴離隊，似乎已經變成時間上的問題。「紅魔」一直想跟這名法國中場續約，但普巴一拖再拖，外國傳媒最近更指他已經拒絕續約，為了離隊不惜開戰。 據悉曼聯領隊蘇斯克查已經無心再拖。或會賣走普巴，為今季後的引援工作籌措資金。

保羅普巴去年夏天一直盛傳會轉投皇家馬德里，但最後「只聞樓梯響」，沒有成事。不過，普巴求去新聞依然不絕，再加上他一直都在續約上採取「拖字訣」，令到轉會傳聞更甚囂塵上。有指除了皇馬外，巴黎聖日耳門（PSG）、舊東家祖雲達斯都對這名法國國腳有興趣。

普巴經理人拉奧拿更曾表示，普巴不介意回到祖雲達斯，蘇斯克查更因此事而與拉奧拿爆發罵戰，普巴對此一直三緘其口，曖昧態度被英國傳媒視為有離心。

普巴有意離隊愈傳愈真。（Getty Images）

普巴女友靚相（按圖放大）

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法國傳媒《隊報》日前指出，這名2018年俄羅斯世界盃奪冠功臣已決心離開奧脫福，最近拒絕與球會續約，希望可以在今季完結之後，轉投皇馬或重返祖雲達斯。外國傳媒又指，曼聯今年1月冬季轉會高價收購波基斯費南迪斯，就是為普巴離開作準備，但首要目標是全力留住法國中場，與費南迪斯組成「超強中場線」，更會啟動普巴合約的「一年留隊選項」，要普巴留到2022年。

不過，《隊報》表明普巴為求離隊，不惜與「紅魔」開戰。

法國傳媒指普巴已拒絕續約。（Getty Images）

曼聯希望得到查頓辛祖，但此子價值不菲，蘇斯克查或要變賣球員換取轉會資金。（Getty Images）

普巴或自行買斷合約求去

由於普巴已完成合約首3年，據國際足協（FIFA）規條第17章，他可以自行買斷合約離隊，但這樣做將會花費4300萬至5300萬英鎊。不過，有傳曼聯領隊蘇斯克查對留住普巴已經死心，有意以1億至1.5億英鎊價錢賣走普巴，這筆收入將用作轉會資金，收購多蒙特快翼查頓辛祖。

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