【足球】前馬體會教練安迪病逝　唯一曾執教西班牙三大班霸的主帥

環球新冠肺炎疫情之中，每天閱讀新聞幾乎也看到名人染疫離世的消息，不禁令人搖頭嘆息。曼城主帥哥迪奧拿的母親Dolors Sala Carrio成為球圈最新一位疫情下的受害者。 同日傳來安迪（Radomir Antic）病逝的消息。這位1996年帶領馬德里體育會奪得西甲和西班牙盃雙冠王的主帥，並非死於肺炎，而是與病魔抵抗多時後撒手塵寰，終年71歲。 由球員到教練生涯，他未必是最成功的一位，旅程卻充滿傳奇色彩。

祖籍塞爾維亞的安迪，由出生到球員年代南斯拉夫仍未分裂，職業生涯沒有效力過什麼大球會。離開位於塞爾維亞地區的母會斯洛博達（FK Sloboda Užice）後，轉投區內勁旅柏迪遜，效力8年之久並在1976年贏得南斯拉夫甲組聯賽冠軍。

同年他轉投土耳其球隊費倫巴治，之後效力西班牙球隊薩拉戈薩，最為人津津樂道卻是生涯尾聲在英國球隊盧頓的4年。1980年他加盟盧頓時，球隊身處英格蘭次級聯賽（當時為英乙），1982年他帶領球隊贏得聯賽冠軍，升上英甲後留隊踢多兩年，至1984年踢至36歲才掛靴。

馬體會公布安迪離世的消息。（Twitter@Atletico Madrid）

盧頓護級英雄 踢曼城落乙組

1982/83球季煞科護級大戰，曼城與盧頓之間兩隊只能活一隊，賽前主隊曼城47分，盧頓46分，換言之曼城打和仍足以護級。

戰至完場前4分鐘，比數仍是0：0。正當曼城眼看任務快將完成之際，盧頓一次攻勢被曼城門將瓦解，皮球正好落在後上趕到禁區頂的安迪腳下，司職後衛的他無人看管下冷靜起腳勁射入網。安迪的入球帶領盧頓1：0擊敗曼城護級成功，並將對手踢落乙組。完場笛一鳴，領隊大衛柏列（David Pleat）衝入球場瘋狂慶祝的畫面如今仍歷歷在目。現年75歲的柏列仍然健在，曾在他麾下的安迪卻已先行一步。

安迪在盧頓傳奇一仗

唯一曾執教西甲三巨頭的主帥

對普羅球迷而言，他的執教生涯更為人熟悉。帶領曾效力的薩拉戈薩後，1991年從迪史堤芬奴手上接過皇家馬德里帥印，成為當季第三位教練。餘下賽季成功為皇馬止血殺上第三，翌季領軍19仗已在西甲榜首有7分優勢，歐洲足協盃（歐霸前身）亦已晉身八強。

執教銀河艦隊，優秀戰績不一定擁有免死金牌。球隊在安迪帶領得順風順水之昤，時任會長門多薩（Ramon Mendoza）以荷蘭名帥賓赫加（Leo Beenhakker）取而代之。可笑的是，皇馬該季西甲戰至最後一輪被宿敵巴塞隆拿後上贏得聯賽冠軍，歐洲足協盃四強也被拖連奴踢出局。

被皇馬辭退後他再做「救火大將軍」，接手捲入護級漩渦的奧維多Real Oviedo，並成功領軍得到第9位，跟歐洲賽席位只有數分差距。

安迪的傳奇執教生涯（按圖放大）

+ 3 + 2

三度帶領馬體會 由冠軍到降班

安迪執教生涯最風光和最慘烈一頁，全在馬德里體育會度過。領軍首季即為球隊迎來西甲聯賽和西班牙盃兩大錦標，當時他球場上最信賴的大將軍，正是戴上隊長臂章的現任主帥施蒙尼（Diego Simeone）。

帶領馬體會三個球季，大肆擴軍後只得令人失望的第七名，1998年被意大利名帥沙基取而代之。其後兩度重掌帥印，包括球會1999/00球季為護級掙扎，他最終無力回天，第37周數字上篤定降班後被炒。之後一季重返奧維多再次經歷降班之痛。休息兩年後，2003年再次季中走馬上任，今次輪到另一西甲豪門巴塞隆拿。時至今日，他仍是史上唯一曾先後帶領皇馬、巴塞和馬體會三大西甲球隊的主帥。

之後他帶領過切爾達和塞爾維亞國家隊，2012年轉戰中超，成為山東魯能主帥。2015年1月加盟中甲球隊河北華夏幸福，至8月未能升上中超被炒，是他最後一份主帥工作。據悉安迪經已患病多時，終因胰臟炎離世。

費蘭度托利斯發文悼念安迪。（Twitter@Fernando Torres）

馬體會隔即發文悼念安迪：「馬體會大家庭為我們其中一位傳奇教練安迪離世感到悲痛。你會常在我們心裏，願你安息。」前馬體會巨星費蘭度托利斯亦向安迪致敬，「安迪離開了我們。他是一個敬業樂業的足球員，也是載入我們馬體會冠軍史冊傳奇的一部分。我們永遠懷念他。」