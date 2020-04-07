【足球轉會】查頓辛祖無限接近投曼聯　傳連格棄投阿仙奴留隊爭位

「什麼是真愛？物質並不重要，重點是對我好！」 多蒙特新星查頓辛祖盛傳與曼聯「無限接近」，有德國記者透露該名英格蘭年輕翼鋒，即使曼聯沒有錦標亦不介意來投。 與查頓辛祖相同位置的連格，被主帥蘇斯克查投閒置散，雖然多次傳出連格離隊，但根據英媒報道連格本人希望留隊，再爭正選位置。

在多蒙特嶄露頭角的英格蘭翼鋒查頓辛祖（Jadon Sancho），經常傳出返回英格蘭發展的消息，而曼聯在這場爭奪戰中領先其他球隊。

德國記者Raphael Honigstein透露，辛祖對加盟曼聯甚感興趣，「雖然曼聯沒有承諾一定能奪得錦標，但他們承諾辛祖將會是曼聯的頭號球星，這一點十分吸引辛祖。」

曼聯正在養傷的主力拉舒福特，早前在Instagram直播中大打「開口牌」，表示有意與辛祖在曼聯合作，邀請該名國家隊隊友加盟紅魔鬼。

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拉舒福特「出口術」邀辛祖加盟 「希望與他在曼聯合作」

查頓辛祖在多蒙特發光發亮，曼聯有意羅致他增強攻力。（資料圖片／Getty Images）

連格在今季表現欠佳，並多次傳出離隊的消息。（資料圖片／Getty Images）

傳阿仙奴加入連格爭奪戰

有入，當然有出。若果查頓辛祖的交易成事，連格的位置最有機會受影響，該名27歲的英格蘭球員今季表現欠佳，並不受主帥蘇斯克查的重用，他的合約將在明年屆滿，加上早前聘任備受爭議的拉奧拿（Mino Raiola）為經理人，大大增添他離隊的可能性。

繼愛華頓、羅馬及馬體會後，「Big 6」之一的阿仙奴被指有意加入爭奪連格的行列，為兵工廠的中場線補強。英國《每日郵報》宣稱阿仙奴高層曾與拉奧拿接觸，惟據稱連格本人沒有意欲加盟敵對球會阿仙奴，並希望繼續留在紅魔陣中。

辛祖（左）與連格（中）或許未來在曼聯中正面爭奪位置。（資料圖片／Getty Images）

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