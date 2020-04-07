【英超】蘇斯克查球員交易神操作　3個轉會窗率曼聯重回正軌

期待重拾輝煌的曼聯，在領隊蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjær）領軍下戰績暫時未見突出，然而紅魔鬼在他任內在一個重要範疇終於看到起色。 跟恩師費格遜一樣，蘇斯克查在球員去留方面眼光奇準，5入9出共14個球員的轉會操作100%神準，令人嘖嘖稱奇。

自從傳奇領隊費格遜（Sir Alex Ferguson）2013年夏天離隊後，曼聯先後經歷莫耶斯、雲高爾和摩連奴三大領隊。他們各自買入一批心儀球員，每逢易帥便經歷一朝天子一朝臣，5年半下來，轉會操作失誤頻頻。

莫耶斯年代的費蘭尼，雲高爾年代的迪馬利亞，摩連奴年代的阿歷斯山齊士均為經典失敗例子，一方面令人驚覺紅魔昔日引以為傲的傑出轉會操作不再，另一方面長年累積下來球隊積弱不少，不再是大多數球員不能抗拒加盟、魅力十足的班霸。當時每逢轉會窗一開，都很好奇曼聯又會天價買入什麼球員，很有「水魚」的感覺。

回看曼聯莫耶斯、雲高爾、摩連奴三朝收購（按圖放大）

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2018年12月蘇斯克查接替摩連奴走馬上任時，便曾坦白說自己不懂魔術不能立即令曼聯變回強隊，但表示會利用好幾個轉會窗，一步步提升球隊實力。

他出任看守領隊時帶領紅魔19戰14勝，2019年3月底贏得一紙三年聘約，成為正式主帥後戰績有所回落，一度令人懷疑他的執教功力。深愛曼聯的他不理外界批評，默默為球隊開刀「做手術」，不惜一再放走一堆大牌球員，季初經歷一段痛苦低潮，10月賽和利物浦後低至聯賽榜第14位。

惟他寧願擇善固執，捱到1月轉會窗購入波基斯費南迪斯（Bruno Borges FERNANDES）之後，紅魔表現愈戰愈勇。



蘇斯克查任下5買9賣「神操作」（按圖放大）

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蘇斯克查遵守諾言，經歷三次轉會窗，成功帶領球隊重回正軌，令人期待今個夏天他和球會將再有什麼「神操作」。多蒙特翼鋒查頓辛祖據報很大機會來投，至於保羅普巴他將會如何處置，將會是個有趣的題目。

球員年代擁有「娃娃臉殺手」花名，如今歲月在他臉上留下痕跡，不變的是他的銳利依然：以往他笑着用入球痛擊對手，成為領隊後一副笑臉不改，毫不留情向一班老臣子開刀，還是面不改容。

新冠肺炎波及英倫球壇圖輯（按圖進入）