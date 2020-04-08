【足球轉會】C朗再傳重返皇馬　意媒：祖雲達斯財困願半價放人

自從葡萄牙巨星C朗拿度2018年夏天離隊，西甲班霸皇家馬德里至今未贏過任何主要錦標，唯一只在今季捧過近乎無關痛癢的西班牙超級盃。銀河艦隊的困境，令市場不斷傳出C朗將重返班拿貝的傳言。 今次輪到《羅馬體育報》報道，環球新冠肺炎疫情令祖雲達斯陷入財困，因此有意放售C朗套現云云。

全球各大賽事停擺，就連富甲一方的祖雲達斯，也負擔不起球員人工和債務。

祖雲達斯早前曾公布，為對抗疫情帶來的經濟衝擊，已經與一隊球員及主教練沙利達成共識，將削減9000萬歐元薪金支出，球會聲明中指出：「相等扣減去2020年3月至6月的薪金」，並將於未來數周與相關球員及沙利談妥個人條款。

若賽事最後能重新開始，「我們會再與球員及教練商討，補償他們之前失去的收入。感謝球員及教練的幫助，與球會共渡時艱」。祖雲達斯球員減薪，正是由C朗拿度、保方等4位球員率先發起。

意大利傳媒宣稱祖雲達斯財困下或考慮放走C朗拿度。（Getty Images）

C朗「愛回家」？

年薪5650萬歐元的C朗拿度，人工不單冠絕意甲，放眼全球也只有巴塞隆拿巨星美斯一人薪酬較他更高。祖雲達斯感謝C朗和一班球員願跟球會共度時艱，會長艾涅利（Andrea Agnelli）建議，尚欠C朗的1000萬歐元薪金，兩年內分期攤還，由此可見球會的確有點周轉不靈。

不過艾涅利有信心，C朗會同意跟祖雲達斯續約至2024年，寫下他在球隊的傳奇新一頁。會長言猶在耳，意大利方面卻傳出球隊有意放售C朗套現的消息。

《羅馬體育報》報道聲稱，「老婦人」在財政困難下，或考慮以5000萬歐元將C朗售回皇馬，解除危機。然而這個消息可信程度值得商榷，一方面祖雲達斯正跟C朗談續約，另一方面皇馬似乎根本無意買回這位35歲的一代巨星。

C朗是這樣煉成的（按圖學C朗健身）

+ 16 + 15 + 14

C朗拿度會回重返班拿貝？（Getty Images）

西班牙《阿斯報》便斬釘截鐵以〈C朗拿度不會回到皇家馬德里〉為標題，宣稱「C朗回歸皇馬的可能性是零」。當中引述皇馬內部消息人士指出，「C朗拿度並不合乎球會的體育政策」，指出會長佩雷斯雖然仍對這位葡萄牙巨星評價很高，「但他的年代已經過去」。

該名消息人士不排除C朗拿度真的會離開祖雲達斯，但他的下一站「絕對不會是馬德里」，並表示皇馬已改變惜日的巨星政策，改為以一眾年輕新力量擔起大旗。

銀河艦隊以21歲的巴黎聖日耳門的前鋒麥巴比為頭號收購目標，即使他的身價高昂，而且肯定在洽談交易期間會受到PSG諸多刁難仍在所不惜。

疫情下球星如何過？（按圖進入）