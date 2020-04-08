曼聯名將貝碧托夫評最佳拍檔人選　自爆02年歐聯決賽怯場往事

貝碧托夫於英超打滾多年，前鋒拍檔都是大牌球星，如曼聯的朗尼、迪維斯及熱刺的羅比堅尼。 不過，在「貝碧」心目中，最佳拍檔並非他們，而是在利華古遜時期的一名巴西前鋒。

貝碧托夫於2006至14年效力過熱刺、曼聯及富咸，與羅比堅尼、朗尼及迪維斯等一級前鋒合作過，近日這名保加利亞名將談到球員生涯最佳拍檔時，未有說出上述3人的名字。

「像朗尼、堅尼這樣的球員，我們互相合作，就算我們不常在場外有交流，」貝碧托夫接受訪問時說：「但在利華古遜，我與一個叫法蘭卡的球員有段很好的合作關係，我們入了很多球，更曾大炒拜仁慕尼黑4：1！」

貝碧托夫指自己與朗尼合作良好，但非最佳拍檔。（Getty Images）

與法蘭卡合作跟與朗尼等大牌球星有什麼不同？貝碧托夫說：「只要我們一同上場，那感覺就似我們在做愛一樣！我很享受與他一同作賽，難以置信地好波又不獨食。我在更佳位置時，他就會把球給我。當我傳球給他時，他每每都會入波。」

貝碧托夫與羅比堅尼在熱刺曾是鋒線柏檔。（Getty Images）

法蘭卡（右）在利華古遜3年上陣時間不算多，但貝碧托夫指他是自己的最佳柏檔。（Getty Images）

貝碧托夫以曼聯「黑雙煞」約基及高爾，形容與法蘭卡聯手的組合，又說：「跟他同場有助我成長，當能與比自己更強或同等級球員一起比賽，那感覺實在是太爽了，而且經常都會學到新的東西。」

現年44歲的法蘭卡就於2002年加盟利華古遜，曾效力聖保羅的他加盟首季因為陣中有貝碧托夫及紐維利，上陣時間不多。不過，2003至04年球季成為了陣中主力之一，該季於德甲上陣33場攻入14球，比該季利華神射手貝碧托夫少兩球，13次助攻更是德甲最佳。法蘭卡3季間在德甲上陣71次入21球，其實轉戰日職投靠柏雷素爾及橫濱FC。

貝碧托夫指自己在02年歐聯決賽上陣時，面對施丹等多名球星感到怯場。（網上圖片）

冷面殺手亦有怯場時

談及利華古遜，貝碧托夫難忘球隊在2001至02年球季的出色表現，德甲屈居亞軍，但歐聯一路過關斬將殺入決賽，與皇家馬德里力戰90分鐘，終以1：2飲恨。這名保加利亞射手一向都是見慣場面的「冷面殺手」，但面對有施丹、費高、魯爾等球星的皇馬，開波先作後備的貝碧托夫亦變了個「小球迷」。

當時只得21歲的貝碧托夫，在39分鐘入替布達歷，見證施丹在45分鐘射入致勝的「世界波」窩利。貝碧托夫更指自己怕得連出腳也不敢：「你上到場也要尊敬這些巨星，我就連碰他們也不敢，遑論出腳攔截了，就心中不停叫自己：『貝碧，出腳攔截他吧！』我也只能看着他們盤球走過。」

英超經典賽事重溫時間表（按圖放大）