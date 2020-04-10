【新冠肺炎】相撲手退完再燒後確診　日本賽事近乎全面停擺

日本體壇在疫情之下完全停止，接連有職業運動員確診新型冠狀病毒肺炎COVID-19，「國技」相撲亦難逃。 相撲協會公布一名幕下級別以下的力士，檢驗結果先陰後陽，於今天（10日）確診，加上日本政府已頒布緊急狀態令， 5月東京舉行的相撲賽事能否如期舉行，正如其他一再延期的賽事，充滿變數。

相撲協會宣傳部長芝田山親方公布指，「中招」力士在本月4日開始發燒和咳嗽，兩天後一度退燒，其後再次發高燒，感到疲倦，呼吸困難，且痰中有血。該名力士於8日到醫院接受初步檢測，翌日報告結果呈陰性，但接受螢光定量RT-PCR檢測的結果呈陽性反應。

3月舉行的大相撲春場所，已經禁止觀眾入場，氣氛冷清。（路透社）

協會未有公布確診力士的身分及所屬部屋，僅指其部屋及其他相撲界從業員，沒有其他人確診。幕下屬於相撲賽事中的第三級別，在「幕內」及「十兩」之下。而早在3月大阪舉行的春場所閉門舉行期間，幕內力士千代丸一樹發燒，幸而接受檢測呈陰性反應，否則協會便會腰斬賽事。不過，完成春場所後，協會宣布5月夏場所及7月名古屋場所均會延遲兩星期開幕。

東京頒布緊急狀態後，品川站的上班族。（Getty Images）

疫情在日本未受控，政府已在上周二（7日）宣布東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫及福岡共7個都府縣進入緊急狀態，為期一個月。國內第三大城市名古屋所在的愛知縣卻「冇份」，縣政府亦於今天自行宣布進入緊急狀態。體育賽事基本上已完全停止，下列主要賽事均有選手或職員確診，一再延遲，甚至提早「收檔」：

足球：日職聯（J-League）2月底宣布暫停，重開日子一延再延，最新公布稱5月30日前都不會重開 棒球：NPB開季日由3月25日推遲至4月12日，惟上星期開會後再度推遲，日期未定 籃球：B-League在常規賽期間宣布賽季中止，不會舉行季後賽。 欖球：Top League已於上月23日宣布賽季中止 賽馬：2月29日開始閉門作賽，禁止觀眾入場

東京緊急狀態之下（按圖放大）