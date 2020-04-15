碧咸復活節充當愛心彩蛋　全程企花園送物資鼓勵抗癌利迷

英國的新冠肺炎疫情嚴重，前曼聯及皇馬球星「萬人迷」碧咸在復活節冒險外出，為的不是購物或做運動，而是為一位患上癌症的利物浦球迷送上祝福。44歲碧咸上門探訪70歲的大衛羅拔士（David Roberts），但他們都有保持社交距離，碧咸一直站在花園慰問羅拔士，兩人聊到今季形勢，碧咸認為利物浦奪冠是實至名歸的。

在復活節的星期一，碧咸受英國慈善組織Age UK的邀請，前往牛津郡探訪70歲的癌症病患者羅拔士。在當日早上10時15分，碧咸來到羅拔士家門前的花園，敲響大門。雖然羅拔士知道會有名人探訪，但想不到來客竟然是碧咸！

羅拔士講述當時驚訝得不知如何反應，「我見大衛（碧咸）就在門外！那時我只懂得跟他說『你好！你好嗎？』他是個可愛的傢伙，我們談論今季的足球，講起曼聯，我是利物浦的忠實支持者。他還送給我們一家一個物資禮包。」

碧咸在星期一探訪一70歲的羅拔士。（牛津郵報）

在疫情下，碧咸沒有跟羅拔士親密接觸，也沒有入屋，只是站在花園，與站在門口的羅拔士相隔一段距離地聊天。據英國《太陽報》透露，兩人講到今季英超的形勢，而碧咸承認羅拔士的愛隊利物浦值得贏今季冠軍。

羅拔士3年來一直對抗癌症，與太太及33歲的兒子同住。他續說：「我覺得碧咸的探訪對我們全家都有重大意義，自從我在12月接受癌症手術後，家人就一直照顧我。全靠家人、朋友、鄰居及同事們的支持，我才能跟癌症對抗。」

疫情下的碧咸：

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新冠肺炎疫情下的英格蘭球壇