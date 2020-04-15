【英超】為利物浦而活的忠實利迷病逝　盡力讓愛傳承下一代

喜愛一支球隊，怎樣才算是深愛？每場比賽都入場打氣？儲齊每一件波衫？對球隊歷史滾瓜爛熟？ 喜愛一支球隊沒有一個標準，但利物浦忠實球迷Nick Burrows告訴了我們，一個球迷絕對可以為了一支球隊而活。 就算離開人世，仍可以將這一份愛傳承下去。

Nick Burrows本身為腎病長期患者，要到醫院洗腎，早前染上於中國武漢爆發的新冠肺炎，對抗病魔多時，遺憾未能如他深愛的「紅軍」今季在球場上一樣屢戰屢勝，英國時間4月5日於Aintree醫院病逝，終年49歲。

Nick自小就是利物浦球迷，這都是因為母親Carole由他仍在襁褓的時候，就為他穿上「紅軍」的嬰兒衫，從小就培養了一個利迷。

Nick Burrows一生追隨利物浦，可惜未能見證愛隊奪得英超冠軍。（網上圖片）

Nick的父親Colin說：「他一生都為了利物浦而活，過去兩年球隊的成功是他活下去的動力。」

可惜，Nick未能見證利物浦30年來首次於頂級聯賽封王的一幕。新冠肺炎肆虐全球，英超陷入停擺，何時復賽仍是不得而知。

Nick 20多年前起開始受腎病折磨，一周三次到醫院洗腎，但仍堅持支持利物浦，波衫、場刊都會收藏，近年因為長期留院未能入場睇波，但這名季票持有人仍會堅守在電視前面，不會錯過任何一場利物浦的比賽。

利物浦過去兩年在球場上的成就，成為Nick Burrows活下去的動力。（Getty Images）

利物浦於英超遠遠拋離其他對手，但因新冠肺炎未知何時可以封王。（Getty Images）

將利物浦的愛傳承下去

Colin指愛兒未必能每場都入場觀戰，所以波衫及場刊對他來說一分重要，每每都會放在自己身邊，每逢「紅軍」作賽，Nick就會穿上當日利物浦球員穿上的球衣，主場、作客、歐聯版，Nick都會跟到足，就算不入場，他仍是利物浦的「第十二人」。

家人入場觀戰都會為他送上場刊，又會填上上陣球員的名字，因為「他對記錄數據十分熱心」。

不止如此，Nick更希望將對利物浦的愛傳給下一代，仍可不時到利物浦市走動的他，每次一到這個港口城市，都會直奔「紅軍」的專賣店，為胞妹的子女購買波衫及其他商品給他們，像4年前去世的母親Carole一樣，自小就培養他們對利物浦的愛。

Nick絕對是超級利物浦球迷。（Getty Images）

家人遺憾未能見最後一面

Nick早前到醫院洗腎，醫護人員發現他發燒，其後送到Aintree醫院接受檢測，最終確診新冠肺炎。雖然本身已是長期病患，但Nick直到離去前仍一直保持正面，勇敢對抗病魔。

可惜的是，尤於病毒傳染性甚高，Nick的家人不能探病，只能透過視像通話與家人見面。

更可惜的是，Nick失去了電話充電器，臨終前電話電量耗盡又無法充電，家人未能見他最後一面。縱然如此，他將會永遠活在家人的心中。

他的靈魂將會長存在晏菲路裏。

因為新冠肺炎，利物浦未能舉行希斯堡慘劇追思儀式，只能於網上悼念。（Twitter @LFC）

軒達臣及高普拍片悼希斯堡死難者

周三（4月15日）為希斯堡慘劇31周年，本來利物浦定於晏菲路進行追思儀式，惟新冠肺炎疫情未受控關係，球會及死難者家屬組織決定將最後一年儀式改期，但仍於網上與球迷一起悼念當年96名死難者。

利物浦隊長佐敦軒達臣及領隊高普都拍片表示死難者一直都會活在眾人的心中，「You'll never walk alone」，早前確診新冠肺炎的名宿杜格利殊，亦透過官網向死難者致意。

英超流行經典50人．前鋒篇（按圖放大）