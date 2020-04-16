【體育熱話】99歲二戰老兵家中步行為醫護籌得千萬英鎊　感動世人

80年前第二次世界大戰（World War II或WWII），年輕的英國陸國上尉Tom Moore被派往印度和緬甸，為盟軍站在前線對抗日軍。 戰後平安回國，活至耄耋之年老伴早已離世，不料100歲生日前遇上二戰以來最大戰役──新型冠狀病毒肺炎（Covid-19）。 不能再上前線，惟有以自己能力範圍內的方式：每天在家中後花園不斷步行，為NHS（英國國民保健署）籌款協助抗疫。

不一樣的戰疫

活至99歲的退役老兵Tom Moore，腰板不再挺直，連走路也步履不穩，要推着助行器踽踽前行。

不過在新冠肺炎疫情席捲英國，NHS資源緊絀的窘況下，他決定出一分力，「今次的情況有點像是戰爭一樣，不過站在前線的是醫生和護士，我們在背後的所有人必須為他們送上物資，讓他們繼續作戰」。

4月30日是他100歲生日，於是他打算每日在後花園的25米步道來回步行，在生日之前步行100次。說到做到，Captain Tom推着助行器，佝僂的身軀奮力急步行。片段被傳媒公開後，網民深受感動，善款數字直線急升。

二戰老兵Tom Moore與女兒Hannah接受訪問。（路透社）

「我們原先希望籌得1000英鎊！」民眾反應遠超Captain Tom最初預期，最新已突破1000萬英鎊，足足是他期望的10000倍。

「那實在好得難以置信」（It's totally out of this world），他說最初開始這個活動時，完全想不到會籌得那麼多善款，「太好了，NHS由上到下所有人都曷如此勇敢，每日每夜也將自己的生命置於險境，他們都值得拿滿分。」他曾分別在治療癌症和臀部骨折期間，得到NHS醫護人員悉心照顧，令老人家在今次疫情中想為他們做點什麼。

Captain Tom為醫護努力籌善款（按圖放大）

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百歲生日另類慶祝方式

Captain Tom女兒 Hannah 接受英國廣播公司（BBC）訪問時，說出今次籌款活動的意念如何產生，「我們不能為他舉行100歲生日派對，於是提議：不如我們做點有趣的事，例如在行車道行走100次，每次我們給你一英鎊。」

Hannah 稱：「之後我們又想，應否嘗試籌款1000英鎊？一星期前我們將計劃放上籌款平台JustGiving。」

JustGiving內的《Captain Tom Moore's 100th Birthday Walk for the NHS》籌款專頁寫道：「Captain Tom Moore為NHS Charities Together在花園步行100次，因為NHS醫護人員全部都是國民英雄。」

截至4月16日數字顯示，已有近60萬人捐款，目標籌得的50萬英鎊已遠高於最初念頭，最新善款數字高達1175萬英鎊。因新冠肺炎疫情，家人未能為Captain Tom舉行百歲壽宴，反而成就這件疫情中一大美事，英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）特別在每日疫情記者會中提到：「今天我希望特別向Captain Tom Moore致敬：Captain Tom，你啟發我們所有人，多謝你。」

二戰退役老兵Tom Moore已為NHS慈善組織籌得過千萬英鎊。（網頁截圖）

「只要仍有人捐款 便會一直走下去」

Captain Tom生於英國約克郡克斯利（Keighley），中學畢業後完成學徙訓練成為土木工程師。之後被征召入伍，1940年被選入軍官訓練，之後被派往印度，在若開邦（Arakan）服役及作戰。

日軍投降後，加入在蘇門答臘的軍旅。回英國後轉任教官，到巴溫頓軍營（Bovington）裝甲戰車學校授課。他一路單身多年，直到年近50才娶妻，婚後跟年輕15年的太太Pamela育有兩女兒。2006年Pamela離世，他一直跟女兒Hannah一家同住，但維持相當獨立生活，每天早上6點半起床，放狗，然後煮早餐，每一餐也自行打理。

Hannah讚揚父親是個典型的約克郡人，儉樸而刻苦耐勞，可是連她也想不到父親擇善固執的堅持，能到達這個地步。Captain Tom每天在花園的25米步道來回步行10次，「我的臀部間中跟我說夠了，那是相當困難的」。他絕不言棄，原定行夠100次便結束，看到反應熱烈，他決定「只要有人捐款，便會一直行下去」，「我正在做自己享受的事情，而且成果超乎理想，不是嗎？」

看似孤身一人蹣跚獨行，卻一點也不孤單。用行動力撐醫護，不像政客那樣口惠而實不至。Captain Tom，謝謝您。