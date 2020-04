【體育熱話】99歲二戰老兵家中步行為醫護籌得千萬英鎊　感動世人

80年前第二次世界大戰(World War II或WWII),年輕的英國陸國上尉Tom Moore被派往印度和緬甸,為盟軍站在前線對抗日軍。 戰後平安回國,活至耄耋之年老伴早已離世,不料100歲生日前遇上二戰以來最大戰役──新型冠狀病毒肺炎(Covid-19)。 不能再上前線,惟有以自己能力範圍內的方式:每天在家中後花園不斷步行,為NHS(英國國民保健署)籌款協助抗疫。

不一樣的戰疫

活至99歲的退役老兵Tom Moore,腰板不再挺直,連走路也步履不穩,要推着助行器踽踽前行。

不過在新冠肺炎疫情席捲英國,NHS資源緊絀的窘況下,他決定出一分力,「今次的情況有點像是戰爭一樣,不過站在前線的是醫生和護士,我們在背後的所有人必須為他們送上物資,讓他們繼續作戰」。

4月30日是他100歲生日,於是他打算每日在後花園的25米步道來回步行,在生日之前步行100次。說到做到,Captain Tom推着助行器,佝僂的身軀奮力急步行。片段被傳媒公開後,網民深受感動,善款數字直線急升。

「我們原先希望籌得1000英鎊!」民眾反應遠超Captain Tom最初預期,最新已突破1000萬英鎊,足足是他期望的10000倍。

「那實在好得難以置信」(It's totally out of this world),他說最初開始這個活動時,完全想不到會籌得那麼多善款,「太好了,NHS由上到下所有人都曷如此勇敢,每日每夜也將自己的生命置於險境,他們都值得拿滿分。」他曾分別在治療癌症和臀部骨折期間,得到NHS醫護人員悉心照顧,令老人家在今次疫情中想為他們做點什麼。

百歲生日另類慶祝方式

Captain Tom女兒 Hannah 接受英國廣播公司(BBC)訪問時,說出今次籌款活動的意念如何產生,「我們不能為他舉行100歲生日派對,於是提議:不如我們做點有趣的事,例如在行車道行走100次,每次我們給你一英鎊。」

Hannah 稱:「之後我們又想,應否嘗試籌款1000英鎊?一星期前我們將計劃放上籌款平台JustGiving。」

JustGiving內的《Captain Tom Moore's 100th Birthday Walk for the NHS》籌款專頁寫道:「Captain Tom Moore為NHS Charities Together在花園步行100次,因為NHS醫護人員全部都是國民英雄。」

截至4月16日數字顯示,已有近60萬人捐款,目標籌得的50萬英鎊已遠高於最初念頭,最新善款數字高達1175萬英鎊。因新冠肺炎疫情,家人未能為Captain Tom舉行百歲壽宴,反而成就這件疫情中一大美事,英國衛生大臣夏國賢(Matt Hancock)特別在每日疫情記者會中提到:「今天我希望特別向Captain Tom Moore致敬:Captain Tom,你啟發我們所有人,多謝你。」

「只要仍有人捐款 便會一直走下去」

Captain Tom生於英國約克郡克斯利(Keighley),中學畢業後完成學徙訓練成為土木工程師。之後被征召入伍,1940年被選入軍官訓練,之後被派往印度,在若開邦(Arakan)服役及作戰。

日軍投降後,加入在蘇門答臘的軍旅。回英國後轉任教官,到巴溫頓軍營(Bovington)裝甲戰車學校授課。他一路單身多年,直到年近50才娶妻,婚後跟年輕15年的太太Pamela育有兩女兒。2006年Pamela離世,他一直跟女兒Hannah一家同住,但維持相當獨立生活,每天早上6點半起床,放狗,然後煮早餐,每一餐也自行打理。

Hannah讚揚父親是個典型的約克郡人,儉樸而刻苦耐勞,可是連她也想不到父親擇善固執的堅持,能到達這個地步。Captain Tom每天在花園的25米步道來回步行10次,「我的臀部間中跟我說夠了,那是相當困難的」。他絕不言棄,原定行夠100次便結束,看到反應熱烈,他決定「只要有人捐款,便會一直行下去」,「我正在做自己享受的事情,而且成果超乎理想,不是嗎?」

看似孤身一人蹣跚獨行,卻一點也不孤單。用行動力撐醫護,不像政客那樣口惠而實不至。Captain Tom,謝謝您。