紐卡素潛在新班王滿手鮮血　沙特王儲曾涉記者被殺案　收購為洗白

紐卡素「孤寒」班主艾殊利（Mike Ashley）終於物色到遂其所願的買家，放售球會。不過新班主如果涉及違反人權，甚至捲入殺人事件，球迷能否接受？ 有機會成為「喜鵲」新班主之一的沙特主權基金（PIF），其主席沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）曾涉及2018年記者卡舒吉遇害兼被毀屍事件。有西方社會眼中，穆罕默德主政的沙特漠視人權，劣迹斑斑。

卡舒吉（Jamal Khashoggi）來自沙特阿拉伯，記者生涯裏採訪過多場中東大事，包括1980年蘇聯入侵阿富汗。

他本與沙特王室友好，曾為政府顧問，後來多番批評穆罕默德，關係轉差，於2017年流亡美國。他在彼邦為《華盛頓郵報》擔任特約記者，每月發文批評討論沙特王室的政策，矛頭指向擁有實權的34歲王儲穆罕默德。

卡舒吉進入大使館，未料一去不返，但留下電話給未婚妻求助。（twitter）

卡舒吉失蹤時引起世界關注。（Getty Images）

2018年10月2日，正計劃結婚的卡舒吉為取得所需文件，進入位於土耳其伊斯坦堡的沙特阿拉伯領事館，不料一去不返，自此人間蒸發。10月15日土耳其官員找到卡舒吉已被殺害的相關證據。

同年11月美國中央情報局定下結論，認為沙特王儲穆罕默德下令刺殺卡舒吉。聯合國人權委員會經過半年調查，2019年7月發出101頁報告，直指沙特政權要為「境外處決」卡舒吉負責。

面對外界排山倒海指導卡舒吉之死與穆罕默德有關，沙特官方對事件多次改口，王儲本人及後接受訪問面對「直球攻擊」，被問是否下令殺人，回答如下：「當然不是，這是令人震驚的罪行。但我作為沙特的領導人，要負起全責，尤其這些人為沙特政府做事而犯錯。當沙特官員為政府工作，對沙特國民犯罪，我必須負責，會盡一切辦法避免再犯錯誤。」

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穆罕默德與時任國際足協主席恩范天奴等同席，觀賞俄羅斯世界盃揭幕戰。（Getty Images）

人權組織：買球會為政權洗白

關注人權事務組織「國際特赦」英國分部批評PIF收購紐卡素純屬洗白工程，以體育為公關工具，掩飾打壓人權的劣績。組織補充道，沙特在穆罕默德治下，維護人權的人士遭無情打壓，無數和平示威者被捕。

卡舒吉事件，揭示沙特的新聞自由受壓。（Getty Images）

卡舒吉遇害案喚起世界關注記者安全，他獲選為《時代》雜誌年度風雲人物。（twitter）

PIF與英國商人Amanda Staveley及Reuben兄弟合組財團，提出以3.1億英鎊收購紐卡素，未來一個月將會辦理相關手續，包括背景審查等。

PIF名為公共投資基金，為沙特王室持有，全球最富有的主權基金之一，旗下資產估計達3200億美元。擔任主席的穆罕默德作為政權和王室接班人，近年着力以溫和開明的形象示人，並力推沙特「2030願景」，發展石油以外的經濟，如旅遊業等。

然而他能以30出頭之齡力壓一眾年紀和資歷均遠勝過他的哥哥和王子上位，被指有心狠手辣的另一面。近年不時傳出在政府擔任高職的沙特王子，被暗殺或離奇死亡。

卡舒吉遇害一周年，沙特駐伊斯坦堡大使館外守衛森嚴。（Getty Images）

抗議文宣不能少，齊來看看紐卡素球迷反對艾殊利的標語：