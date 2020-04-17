【心繫家國】范志毅愛國情深　再三憶述為何放棄投利物浦圓英超夢

在國家與個人名氣之間，中國名將范志毅選擇了國家。 人稱「范大將軍」的范志毅，他接受《法新社》的訪問時，憶述當年他在英國落班的往事，更稱因為在聯賽盃一役擊敗利物浦，而受到時任紅軍領隊侯利亞的垂青，但當時他為了效力國家隊，所以放棄轉投利物浦的大好機會。

現年50歲的國足名宿范志毅，當年曾為中國國家隊上陣132場，亦是第一代外流英格蘭「搵食」的球員，曾經效力水晶宮3個球季，更曾以隊長身份帶領球隊，在職業生涯末段曾經來港的澎馬流浪擔任球員兼教練。

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范志毅在職業生涯後期曾經來港，擔任澎馬流浪的教練兼球員。（資料圖片）

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+ 10 + 9 + 8

雖然范志毅當年未能在英超賽場中亮相，但他亦有機會與英超的勁旅交手，他在2001年初披甲迎戰有奧雲﹑希斯基及謝拉特等坐鎮的利物浦，結果水晶宮聯賽盃4強首回合主場2：1力克紅軍，而「范大將軍」與利物浦便結下不解之緣。

該名國足名宿早前接受《法新社》訪問時，憶述當年的往事，當年利物浦領隊侯利亞與他的經理人在酒吧見面，希望從水晶宮邀請他來投，但范志毅在權衡輕重後，決定放棄大好機會，「當時我收到利物浦及紐卡素的垂青，但我最後亦放棄這些機會，不少人認為我放棄名氣及收入是愚蠢的決定，但我在國家及名氣之間，必定選擇國家，因為國家一直給予我機會，我希望投放更多時間去回報國家隊。」

范志毅稱當年正因力克利物浦的一仗，而被時任紅軍主帥侯利亞垂青。（資料圖片／Getty Images）

當年港將陳肇麒及歐陽耀冲曾經遠赴熱刺跟操兩周，原來「范大將軍」早在1997年也曾赴倫敦，雖然他及後亦成功到英國落班，但他坦言難以適應英國的生活，「溝通是一大問題，我在水晶宮首兩個月後，依然只可與其他人以『早安』及『再見』作對答，而我亦不適應英國的飲酒生活，我的隊友對我不熱衷飲酒感到十分驚訝。」

范志毅當年在水晶宮效力數個球季，曾任球隊隊長。（資料圖片／Getty Images）

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