【英超】熱刺求新舊主帥減薪渡難關　普捷天奴被炒後繼續「咬糧」

熱刺由前主帥普捷天奴帶領5年，成為爭標分子，但本季初戰績不振，結果被解僱，換上摩連奴執教。 球季現在因疫情暫停，球隊正為開源節流煩惱，熱刺亦不例外。一眾管理層減薪後，英媒報道主席利維除了與摩連奴討論減薪，亦請求正在「咬糧」的普捷天奴請求，紓緩球會壓力。

普捷天奴去年11月被熱刺辭退，傳聞多家歐洲大球會向他拋出橄欖枝，他卻一直韜光養晦。英國《每日郵報》報道，普捷天奴現正「過冷河」，熱刺會方同意繼續向他支付850萬英鎊年薪，直至他找到新東家；普捷天奴的教練團隊亦繼續支薪。

普捷天奴與教練團被解僱，但熱刺繼續向他們支薪。（Getty Images）

隨着新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情仍在歐洲肆虐，體育活動近乎完全癱瘓。球會無收入，又要顧及營運、社會責任等，想盡辦法捱過疫情。熱刺主席利維已聯絡普捷天奴，商討能否重新計算支薪額，以減輕球會負擔。至於早前被揭在公園「偷雞」帶領操練的現任領隊摩連奴，年薪達1500萬鎊，利維亦已要求他與其教練團暫時減薪，與球會共渡難關。

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摩連奴的收入較普捷天奴多近一倍，利維希望他暫時減薪，減輕球會負擔。（Getty Images）

利維早前宣布，連同管理層將減薪，以維持其他非競賽員工的薪金不變。球會曾打算申領政府補助計劃，遇上球迷強烈抗議後，利維發聲明道歉並表示直至5月底都不會申請。熱刺又把去年落成的新球場借出，用作新冠肺炎病毒檢測站，以實行快速測試，減輕醫護人員壓力。

利維（右）一向精打細算，還有什麼方法對抗疫境？（Getty Images）

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