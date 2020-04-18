【美女郊遊遊】三點式泳裝行橋咀目不暇給　兩主持成功挑戰蚺蛇尖

陳欣妍（Shirley C）及沈殷怡（Shirley S）在ViuTV行山節目《美女郊遊遊》第5集挑戰「香港三尖」之首蚺蛇尖，兩人要四腳爬爬、手腳並用才上到山。之後兩人到橋咀洲的半月灣，最期待的畫面出現，兩位美女主持穿上三點式泳衣亮相，之後兩人上身繼續穿着泳衣行山。

上集講到陳欣妍及沈殷怡在赤徑露營，雖然沈殷怡穿着睡衣從營中出來，但兩人被踢爆沒有在野外的營帳過夜，走了去營舍睡覺，她們表示正值經期，在營舍過夜方便去洗手間，向觀眾致歉。

沈殷怡向觀眾致歉，因為兩人沒有在營帳內過夜。（ViuTV截圖）

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她們離開赤徑後，行上大浪坳，挑戰高468米高的蚺蛇尖。沈殷怡望到上蚺蛇尖的路時，直指「這條根本不是路」！她們撐住行山杖上斜，很快就變成四腳爬爬那樣上山。沈殷怡表示：「雖然不畏高，但雙腳有點顫抖。」陳欣妍就表示非常大風，她要彎低腰行，感覺一企直的話，就會被風吹走。

山藝教練Sunny見到兩人舉步為艱，指她們一直在最滑的碎石路上行，叫她們踩在穩固的石頭上，一步步慢慢行。沈殷怡表示，這是她人生行過最斜的斜坡，而陳欣妍就表示要克服畏高上去。最終，兩人成功登上蚺蛇尖，雖然落蚺蛇尖更具挑戰，但節目未有詳細交代兩人落山的情況。

了解更多：蚺蛇尖上落山有幾難？初登「香港三尖」蚺蛇尖攻略 分享落山技巧心得

陳欣妍及沈殷怡挑戰蚺蛇尖。（ViuTV截圖）

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美女主持：三點式行山有兩個壞處

在今集的下半部分，陳欣妍及沈殷怡去到西貢的橋咀洲，先在半月灣拍攝，兩位美女主持穿上三點式泳裝，在沙灘跑跑跳跳及玩水。在導演的要求下，兩位Shirley上身仍穿着泳裝行山，正是愚人節預告的一幕。

她們不明白導演為何要這樣做，導演就表示歐美的女孩子喜歡這樣穿。兩位Shirley就不太認同，覺得穿泳裝行山一來容易走光，二來易被蚊叮，都不知該塗防曬還是蚊怕水。導演向兩人承諾，之後不會再有穿泳裝行山的情節。

陳欣妍及沈殷怡之後到橋咀的半月灣，換了性感的打扮！（ViuTV截圖）

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經過一星期的節目，陳欣妍及沈殷怡想不到香港郊野有如此美麗壯觀的景色，原本以為要到外國旅行才見得到。沈殷怡表示這星期的拍攝攀山涉水，比得上她25年來的運動量，陳欣妍就表示「拿出了26年來的膽量」。