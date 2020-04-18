【足球熱話】熱刺小球迷擊退新冠肺炎　哈利卡尼隔空送鼓勵顯溫情

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在英國肆虐，至今超過10萬人不幸染疫，英國一名患上罕見神經母細胞瘤癌症的4歲熱刺球迷Archie，早前確診患新冠肺炎，但該名小球迷在6日後康復出院。Archie心愛的熱刺球星哈利卡尼，特意向Archie及家人送上窩心的祝福。

Archie是一名罹患罕見的小童癌症神經母細胞瘤（Neuroblastoma）的4歲英國兒童，早前亦受到新冠肺炎的感染，父親西蒙得知消息後憂心忡忡，「Archie正在接受免疫治療期間，出現咳嗽的徵狀是十分正常，所以我們未料到他患上新冠肺炎，我不知道這病對他的肺部有何影響，當他需要使用呼吸機時，我感到更加擔憂。」

年紀輕輕的Archie是熱刺球迷，他在不足一星期後便戰勝病魔，及後證實擊退新冠肺炎，並出院與家人團聚。

Archie在去年1月證實患上罕見的兒童癌症。（Twitter截圖）

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英國電視台ITV的節目《Good Morning Britain》，特意為Archie送上一份禮物，找來Archie喜愛的熱刺射手哈利卡尼，鼓勵Archie繼續努力，「你（Archie）是個頑強的孩子，你要繼續遵從父母及醫護人員的指示。我知道與孿生兄弟Henry同樣喜愛足球，希望你們繼續享受足球的樂趣，並祝願你一切安好。」

在鏡頭另一端，身穿熱刺球衣的Archie看見偶像時十分雀躍，並在鏡頭前向卡尼招手，而他的家人亦十分高興。

熱刺射手哈利卡尼特意向Archie送上祝福。（資料圖片／Getty Images）

Aww, look at his face…



England football captain @HKane has a very special message for his biggest fan, Archie! 🙂 pic.twitter.com/IbDMrTcNPC — Good Morning Britain (@GMB) April 17, 2020

Archie在去年1月發現患上這罕有疾病，在他身上的腎臟及脊椎附近有兩個腫瘤，而病毒已擴散到骨髓等其他位置。Archie父親表示患上這個病的小朋友，有一半機會復發，而翻發的死亡率高達九成，所以Archie的父母早前發起籌款，希望赴美國進行疫苗檢測，減低該名熱刺小球迷的翻發機會，而一共籌得超過18萬英鎊的善款。

Archie在患上新冠肺炎僅6日後，便成功擊退病魔。（Twitter截圖）

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