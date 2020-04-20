【意甲】羅馬球員無私奉獻　不收人工還為球會職員付足薪酬

連收入達10億歐元的巴塞隆拿也陷財困，球季因疫情停擺對其他球會的影響多大，可想而知。 繼巴塞球員自願減薪七成後，意甲球隊羅馬球員和教練團隊同意4個月不領人工，跟球會共度時艱。

新型冠狀病毒Covid-19疫情全球大流行，歐洲最先淪陷的意大利，自3月9日暫停意甲足球聯賽，目前難以預料球季何時能夠重開。

意大利近年經濟低迷，意甲本身自多年前大型假波醜聞以來，一沉未起，球會財政泰半慘淡，球季暫停令情況雪上加霜。

羅馬周日（19日）發聲明，指出球員已同意放棄3至6月期間合共4個月的薪酬。

這還不止，羅馬已參加政府的職位保障計劃，支付球會職員一定比重的月薪，保住眾人飯碗，一班球員更會為一眾球會職員付出薪酬差額，確保各人收入不會受疫情減少。

羅馬宣布球員放棄今年3月至6月期間的薪酬。（Getty Images）

「我們勝在夠團結」

羅馬行政總裁費安加（Guido Fienga）稱，「我們常說羅馬如何團結，從球員、教練和他的團隊自願餘下球季不拿薪酬，他們全部人都證明，我們真是團結在一起。」

「迪斯高（Edin Dzeko／羅馬現任隊長）、全體球員和方辛加（Paulo Fonseca／主帥）均顯示，他們了解這球會代表什麼。他們向球會職員的偉大付出，我們由衷感謝。」

祖雲達斯、帕爾馬、卡里亞里等意甲球隊的球員，早前亦已同意減薪。不過對於意甲賽會建議，所有意甲球會也應進行類似減薪操作，已被球員工會拒絕，認為效力小球會的球員，未必能夠承受減薪後果。

一眾球星抗疫期間如何過？（按圖睇睇）